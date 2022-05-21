Обмін захисників "Азовсталі": у росії здивували варіантом

У росії запропонували несподіваний варіант обміну захисників "Азовсталі"

У держдумі росії заговорили про можливість обміняти бійців батальйону "Азов" та інших захисників Маріуполя на обвинуваченого у державній зраді нардепа Віктора Медведчука.

Як повідомляє "Інтерфакс", про це повідомив голова фракції ЛДПР Леонід Слуцький, який заразом є головою комітету держдуми із закордонних справ.

"Ми вивчимо питання можливості обміну Медведчука на азовців", — сказав він, додавши, що рішення прийматимуться людьми в Москві, які мають відповідні на те повноваження.

Як повідомлялося раніше, Віктора Медведчука було затримано СБУ 12 квітня при спробі покинути Україну, що викликало різку реакцію у представників російської влади. Втім, на пропозицію обміняти Медведчука на захисників "Азовсталі" в росії довго не могли дати чіткої відповіді, а пізніше взагалі заявили, що таких розмов не ведеться.

Не мали ефекту, ані слізних прохань дружини нардепа Оксани Марченко, яка неодноразово записувала звернення до багатьох іноземних лідерів, так і слова самого Медведчука, який прямо запропонував російському диктатору володимиру путіну обміняти його на українських військових у Маріуполі.

16 травня захисники "Азовсталі" отримали від керівництва України наказ зберегти свої життя, після чого розпочалася процедура евакуації та обміну. Після чого частина їх була доставлена на непідконтрольні території.

20 травня командир полку "Азов", підполковник Денис Прокопенко повідомив, що оборону "Азовсталі" було припинено.