Укр

"С россией не может быть никаких дел": главные заявления Дуды перед украинцами (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Анджей Дуда Новость обновлена 22 мая 2022, 14:57
Анджей Дуда

Президент Польши выступил в Верховной Раде Украины 22 мая

В воскресенье, 22 мая, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев и выступил с речью в Верховной Раде Украины.

"Телеграф" публикует ключевые заявления польского президента.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

  • "Польский народ благодарит вас за ваше сопротивление, за вашу отвагу и вашу защиту Отечества"
  • "Украина и Польша должны вместе строить будущее, основанное на настоящей любви и понимании"
  • "После Бучи, Бородянки, Мариуполя с россией не может быть дел, как обычно, господа президенты и премьеры!"
  • "Вы – украинцы. Вы – не беженцы. Вы – наши гости. Мы сделаем все, чтобы Украина стала членом Европейского Союза"
  • "Никто не может нарушить наше единство. Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении"

Напомним, что это уже не первый визит польского президента в Украину с начала полномасштабной российской агрессии. Так, 13 апреля президент Польши совместно с главами Литвы, Латвии и Эстонии уже посещал Киев.

Анджей Дуда активно поддерживает Украину во время российской агрессии как в плане поставок необходимых украинской армии вооружений, так и в экономическом и гуманитарном плане. В частности, 5 мая Дуда заявил, что между Польшей и Украиной не будет больше границы.

А 13 мая выразил убеждение, что международное сообщество заставит россию выплатить контрибуцию на возобновление того, что было разрушено в Украине.

Теги:
#Украина #Верховная Рада #Киев #Польша #Анджей Дуда