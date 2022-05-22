"С россией не может быть никаких дел": главные заявления Дуды перед украинцами (видео)
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Президент Польши выступил в Верховной Раде Украины 22 мая
В воскресенье, 22 мая, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев и выступил с речью в Верховной Раде Украины.
"Телеграф" публикует ключевые заявления польского президента.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
- "Польский народ благодарит вас за ваше сопротивление, за вашу отвагу и вашу защиту Отечества"
- "Украина и Польша должны вместе строить будущее, основанное на настоящей любви и понимании"
- "После Бучи, Бородянки, Мариуполя с россией не может быть дел, как обычно, господа президенты и премьеры!"
- "Вы – украинцы. Вы – не беженцы. Вы – наши гости. Мы сделаем все, чтобы Украина стала членом Европейского Союза"
- "Никто не может нарушить наше единство. Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении"
Напомним, что это уже не первый визит польского президента в Украину с начала полномасштабной российской агрессии. Так, 13 апреля президент Польши совместно с главами Литвы, Латвии и Эстонии уже посещал Киев.
Анджей Дуда активно поддерживает Украину во время российской агрессии как в плане поставок необходимых украинской армии вооружений, так и в экономическом и гуманитарном плане. В частности, 5 мая Дуда заявил, что между Польшей и Украиной не будет больше границы.
А 13 мая выразил убеждение, что международное сообщество заставит россию выплатить контрибуцию на возобновление того, что было разрушено в Украине.