"С россией не может быть никаких дел": главные заявления Дуды перед украинцами (видео)

Президент Польши выступил в Верховной Раде Украины 22 мая

В воскресенье, 22 мая, президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев и выступил с речью в Верховной Раде Украины.

"Телеграф" публикует ключевые заявления польского президента.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

"Польский народ благодарит вас за ваше сопротивление, за вашу отвагу и вашу защиту Отечества"

"Украина и Польша должны вместе строить будущее, основанное на настоящей любви и понимании"

"После Бучи, Бородянки, Мариуполя с россией не может быть дел, как обычно, господа президенты и премьеры!"

"Вы – украинцы. Вы – не беженцы. Вы – наши гости. Мы сделаем все, чтобы Украина стала членом Европейского Союза"

"Никто не может нарушить наше единство. Ни враждебные политики, ни иностранные агенты, ни жюри на Евровидении"

Напомним, что это уже не первый визит польского президента в Украину с начала полномасштабной российской агрессии. Так, 13 апреля президент Польши совместно с главами Литвы, Латвии и Эстонии уже посещал Киев.

Анджей Дуда активно поддерживает Украину во время российской агрессии как в плане поставок необходимых украинской армии вооружений, так и в экономическом и гуманитарном плане. В частности, 5 мая Дуда заявил, что между Польшей и Украиной не будет больше границы.

А 13 мая выразил убеждение, что международное сообщество заставит россию выплатить контрибуцию на возобновление того, что было разрушено в Украине.