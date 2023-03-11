Згадав давні часи і як його образили через російську мову

Далеко не всі зірки радянського кінематографа засуджують дії росії та путінський режим з його пропагандою. Але такі усе ж є. Нещодавно проти цього виступила, наприклад, зірка "Іронії долі" Барбара Брильсьска. Більш радикально висловився латвійський актор Івар Калниньш, який свого часу зіграв у фільмі "Театр". Він відкрито називає росіян "імперіалістами" й виступає проти військового вторгнення рф в Україну.

Натомість тих, хто розповідає небилиці про українців, набагато більше. Серед цієї маси російських "діячів культури" опинився й відомий радянський актор Олександр Михайлов — затятий путініст і палкий прихильник військового вторгнення росії в Україну у 2022-му. В одному зі своїх останніх інтерв’ю він заявив, що бачив на власні очі "фашистів" в Україні — у Рівному та Львові.

"Там фашистська ідеологія була від початку. Я знаю, що таке бандерівщина, я знімався у фільмі "Загін спеціального призначення" грав Миколу Кузнєцова. Це був перший фільм за твором "Сильні духом" Медведєва, і ми поїхали знімати саме в Рівне і саме до Львова. (…) Підходить чоловік: "Слухайте, м*скалі! Тут з російською мовою давайте тихіше, вухо ріже". І я дивлюся — злоба, ненависть просто", — скаржиться кремлівський прибічник ведучій.

Зауважимо, що 78-річний Олександр Михайлов відомий також завдяки ролі у стрічці "Любов і голуби". Ще з 2014 року він виступає проти України — в березні підписав звернення діячів культури рф на підтримку політики путіна в Україні та у Криму, а під кінець року вже виступав на тимчасово окупованих територіях Луганщини та в Донецької області, де називав себе "таким же колорадом, як і деякі жителі Донбасу". У 2015 році СБУ заборонила йому в'їзд на територію України на 5 років. Наприкінці наступного року він знову відзначився своєю появою у Донецьку. А в березні 2022 року підписав звернення на підтримку військового вторгнення росії в Україну.

Раніше ми повідомляли, що напередодні Земфіра випустила принизливу пісню про росію. У ній повторюються рядки: "Ми навчимо тебе с*ка батьківщину любити", які користувачам мережі дуже навіть припали до душі.