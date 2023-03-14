Фанат русских Стивен Сигал рассказал об их "любви к правде" и тут же сам попался на лжи

Актер много лет увлечен россиянами, и, похоже, научился врать по их примеру

Известный актер Стивен Сигал, которого называют "голливудским другом путина", давно не скрывает своих симпатий к русскому народу и снова расплылся в комплиментах. Он убежден, что россияне – те еще правдолюбы. Сигал заявил, что считает русским и себя, но тут же попался на лжи.

О любви россиян к правде Стивен Сигал рассказывал в ходе некоего международного движения русофилов, сообщают российские ресурсы, в том числе РБК. Там же он вспомнил о национальности своего отца, однако озвучил не совсем корректные данные.

"Быть русским — это стоять за правду, бороться за правду": сказал Сигал на пресс-конференции данного мероприятия. Актёр добавил, что фактически рос в русской семье, его отец – русский, мать – интегрирована в русскую культуру.

На самом же деле, как свидетельствуют многочисленные открытые источники, отец Стивена, Сэмюэл Сигал, родился в Род-Айленде, а никак не в рф. Мать — Патрисия Энн (Фишер) — из Мичигана. Тогда как бабушка и дедушка Стивена по отцовской линии, Натан Сигал (первоначально фамилия звучала как Сигельман) и Дора Гольдштейн являлись русскими еврейскими иммигрантами. Все родные с материнской стороны актёра и вовсе жили в Штатах на протяжении многих поколений.

Стивен Сигал называет себя русофилом и "русским на миллион процентов". Семь лет назад он получил паспорт рф лично из рук российского президента. В февраля этого года путин вручил любимцу "орден дружбы".

Ранее "Телеграф" сообщал, что культовый актер-путинист Александр Михайлов насмешил небылицами о "фашистах", которых якобы лично видел в украинских городах. Тогда как другая звезда советского кино Барбара Брыльска выступила против страны-агрессора и жестко высказалась о россиянах.