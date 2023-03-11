Вспомнил давние времена и как его оскорбили из-за русского языка

Далеко не все звезды советского кинематографа осуждают действия россии и путинский режим с его пропагандой. Но такие все-таки есть. Недавно против этого выступила, например, звезда "Иронии судьбы" Барбара Брыльска. Более радикально высказался латвийский актер Ивар Калныньш, в свое время сыгравший в фильме "Театр". Он открыто называет россиян "империалистами" и выступает против военного вторжения россии в Украину.

Зато тех, кто рассказывает небылицы об украинцах, гораздо больше. Среди этой массы российских "деятелей культуры" оказался и известный советский актер Александр Михайлов — ярый путинист и сторонник военного вторжения россии в Украину в 2022-м. В одном из своих последних интервью он заявил, будто бы видел своими глазами "фашистов" в Украине — в Ровно и Львове.

"Там фашистская идеология была с самого начала. Я знаю, что такое бандеровщина, я снимался в фильме "Отряд специального назначения" играл Николая Кузнецова. Это был первый фильм по произведению "Сильные духом" Медведева, и мы поехали снимать именно в Ровно и именно в Львов. (…) Подходит мужчина: "Слушайте, м*скали! Здесь с русским языком давайте тише, ухо режет". И я смотрю — злоба, ненависть просто", — жалуется кремлевский сторонник ведущей.

Отметим, что 78-летний Александр Михайлов также известен благодаря роли в ленте "Любовь и голуби". Еще с 2014 года он выступает против Украины — в марте подписал обращение деятелей культуры рф в поддержку политики путина в Украине и в Крыму, а к концу года уже выступал на временно оккупированных территориях Луганщины и в Донецкой области, где называл себя "таким же колорадом, как и некоторые жители Донбасса». В 2015 году СБУ запретила ему въезд на территорию Украины на 5 лет. В конце следующего года он снова отличился своим появлением в Донецке. А в марте 2022 подписал обращение в поддержку военного вторжения россии в Украину.

Ранее мы сообщали, что накануне Земфира выпустила унизительную песню о россии. В ней повторяются строки: "Мы научим тебя с*ка родину любить", которые пользователям сети очень уж пришлись по душе.