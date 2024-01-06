Известный голливудский актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе вместе со своими дочерьми

Трагическая авиакатастрофа случилась над Карибским морем

Голливудский актер Кристиан Оливер, известный ролями в фильмах "Спиди-гонщик", "Поворот не туда: Наследие", "Операция "Валькирия", трагически погиб в авиакатастрофе на Карибах вместе с двумя своими дочками. Ему было всего 51, а девочкам — 10 и 12 лет.

Это произошло 4 января 2024 года. Актер улетел с дочерьми на отдых на Карибские острова. При возвращении домой, в США, самолет упал в воду у побережья Бекии. Все находившиеся на борту погибли на месте, включая пилота. Жены с ними не было – пара развелась.

Следует отметить, что пилот самолета сообщил по рации о неисправностях и сообщил, что возвращается в аэропорт. Это было последнее сообщение из их частного самолета. Видео падения было снято на камеру телефона свидетелями трагедии.

Очень символично, что находясь на отдыхе, Кристиан Оливер поделился в своем Instagram фото, в подписи к которому написал: "Привет где-то из рая". Оно стало последним. Дочери Маддита и Анника проводили время с папой на рождественских каникулах.

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