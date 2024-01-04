Был ветераном войны: у Марии Бурмаки умер молодой брат

Умер Младший брат Марии Бурмаки

Умер брат известной украинской певицы Марии Бурмаки. Он с первых дней войны вступил в ряды ВСУ.

Об этом сообщила сама артистка на своей странице в Facebook. По словам Бурмаки ее брату было всего 43 года. Он служил в 43-й Отдельной Артелерийской Бригаде имени гетьмана Тараса Трясило, а в апреле его комиссовали по состоянию здоровья. Причиной смерти стала сердечный приступ.

"Был ранен и контужен, лечился в военном госпитале. В апреле был комиссован по состоянию здоровья. Не выдерживала его психика. Не выдержало в конце концов и сердце. Ему было 43. Нет таких слов, чтобы описать как больно нашей семье. Я всегда тебя буду очень любить, Слава. О времени и месте похорон я напишу позже. Это будет 6.01 в субботу", — написала Мария Бурмака.

В апреле 2022 года у него родилась дочь, которую назвали Ксенией.

Мария Бурмака (53 года) была популярна в конце девяностых годов. Самыми популярными ее песнями стали "Хто я така є" и "Сонцем небом дощем". Кроме этого до войны она писала детские песни, а также работала телеведущей на разных каналах.

Кроме творчества она известна своей политической активностью, поскольку была участницей трех Майданов. Сейчас он активно занимается волонтерством и собирает деньги на нужды ВСУ. Буквально за день до гибели брата она объявила сбор на двигатель для медицинской машины, стоимостью 180 тыс гривен. Менее, чем за сутки на "банку" пришло уже почти 68,5 тыс грн.