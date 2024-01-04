Був ветераном війни: у Марії Бурмаки помер молодий брат

Помер Молодший брат Марії Бурмакі

Помер брат відомої української співачки Марії Бурмаки. Він з перших днів війни вступив до лав ЗСУ.

Про це повідомила сама артистка на своїй сторінці у Facebook. За словами Бурмаки, її братові було всього 43 роки. Він служив у 43-й Окремій Артелерійській Бригаді імені гетьмана Тараса Трясило, а у квітні його комісували за станом здоров’я. Причиною смерті стала серцевий напад.

"Був поранений і контужений, лікувався у військовому шпиталі. У квітні був комісований за станом здоров’я. Не витримувала його психіка. Не витримало врешті-решт і серце. Йому було 43. Немає таких слів, щоб описати як боляче нашій родині. Я завжди тебе буду дуже любити, Славо. Про час і місце похорону я напишу пізніше. Це буде 6.01 у суботу", — написала Марія Бурмака.

У квітні 2022 року у нього народилася дочка, яку назвали Ксенією.

Марія Бурмака (53 роки) була популярною наприкінці дев’яностих років. Найпопулярнішими її піснями стали "Хто я така є" та "Сонцем небом дощем". Крім цього, до війни вона писала дитячі пісні, а також працювала телеведучою на різних каналах.

Крім творчості, вона відома своєю політичною активністю, оскільки була учасницею трьох Майданів. Зараз він активно займається волонтерством та збирає гроші на потреби ЗСУ. Буквально за день до загибелі брата вона оголосила збір на двигун для медичної машини вартістю 180 тис гривень. Менш ніж за добу на "банку" прийшло вже майже 68,5 тис грн.