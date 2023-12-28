С улыбкой и в стильных нарядах: Анджелина Джоли с дочерью попали в кадр папарацци (фото)

Актриса вместе с дочерью посетили штаб-квартиру бренда Джоли

Анджелина Джоли, недавно рассказавшая впервые о последствиях развода с Брэдом Питтом, папарацци сфотографировали с дочерью. На фото они улыбающиеся и стильные выходят из Ателье Джоли.

Бренд Анжелины Джоли Atelier Jolie — место, где творческие люди могут сотрудничать с профессиональными портными и ремесленниками со всего мира. Звезда также позволяет ремонтировать старые предметы, которые владельцы хотели выбросить. По словам Джоли, для нее честь работать в таком пространстве.

Вчера, 27 декабря, Анджелина Джоли и ее 17-летняя дочь Захара Джоли-Питт посетили помещение, где и разместился бренд звезды. Когда-то это здание принадлежало Энди Уорхолу. Позже по этому же адресу работал и творил художник Жан-Мишель Баския. Сейчас в этом же помещении штаб-квартира бренда Джоли.

Анджелина Джоли с дочерью Захарой

Анджелина Джоли и ее дочь Захара

На фото актриса с дочерью покидают Atelier Jolie. Анджелина Джоли одета в брюки свободного кроя, стильное черное пальто и сапоги на каблуке. Дополнила актриса свой образ трендовой дорожной сумкой и черными очками. Захара Джоли-Питт выбрала для себя спортивный аутфит. На ней удобные кеды, спортивные штаны и стеганная куртка The North Face.

Анджелина Джоли с дочерью Захарой

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