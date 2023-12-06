Затмила всех: звезда "Круэллы" Эмма Стоун показала элегантный аутфит в Нью-Йорке (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эмма Стоун на допремьерном показе фильма покорила всех своим аутфитом
Актриса фильмов "Зомбиленд", "Человек Паук", "Круэлла", где она почти превзошла актрису Гленн Клоуз, и десятков других картин была в центре внимания на предпремьерном показе нового фильма в Нью-Йорке. Ее модный образ превзошел всю публику в зале и присутствующих звезд.
На такое событие звезда выбрала светло-коричневый костюм Kenzo, состоящий из мини-юбки и жакета в тон. Замшевые сапоги на каблуке придавали образу элегантности. Дополнила свой аутфит актриса золотыми серьгами-кольцами и сумкой через плечо с яркой цепочкой.
На предпремьерном показе фильма "Бедолаги" присутствовали и другие актеры. К Эмме Стоун присоединились режиссер Йоргос Лантимос и сценарист картины Тони Макнамара.
Фильм "Бедолаги" создан по мотивам одноименного романа шотландского писателя Аласдера Грея. Премьера триллера должна была состояться еще 8 сентября 2023, однако ее пришлось перенести на три месяца — 8 декабря. В фильме рассказывается о юной девушке, которую воскресил эксцентричный ученый. Главные роли сыграли Виллем Дефо, Марк Руффало и Эмма Стоун. Режиссер фильма – греческий создатель Йоргос Лантимос.
Ранее "Телеграф" писал, что актер фильмов "Сам дома" Маколей Калкин получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Папарацци смогли сделать фотографии маленьких детей знаменитости.