Затьмарила всіх: зірка "Круелли" Емма Стоун показала елегантний аутфіт у Нью-Йорку (фото)

Емма Стоун на допрем'єрному показі фільму підкорила всіх своїм аутфітом

Акторка фільмів "Зомбіленд", "Людина Павук", "Круелла", де вона майже перевершила актрису Гленн Клоуз, та десятків інших картин була в центрі уваги на передпрем’єрному показі нового фільму в Нью-Йорку. Її модний образ перевершив усю публіку в залі та зірок, що були присутніми.

На таку подію зірка обрала світло-коричневий костюм Kenzo, що складається з мініспідниці та жакета в тон. Замшеві чоботи на підборах надавали образу елегантності. Доповнила свій аутфіт акторка золотими сережками-кільцями та сумкою через плече з яскравим ланцюжком.

На передпрем'єрному показі фільму "Бідолахи" були присутні й інші актори. До Емми Стоун приєдналися режисер Йоргос Лантімос та сценарист картини Тоні Макнамара.

Емма Стоун з авторами "Бідолаг". Фото: Getty Images

Емма Стоун в стильному костюмі від Kenzo. Фото: Getty Images

Передпрем'єрний показ фільму "Бідолахи". Фото: Getty Images

Фільм "Бідолахи" створений за мотивами однойменного роману шотландського письменника Аласдера Грея. Прем’єра трилеру мала відбутися ще 8 вересня 2023 року, проте її довелося перенести на три місяці — 8 грудня. У фільмі розповідається про юну дівчину, яку воскресив ексцентричний вчений. Головні ролі зіграли Віллем Дефо, Марк Руффало та Емма Стоун. Режисер фільму — грецький творець Йоргос Лантімос.

Раніше "Телеграф" писав, що актор фільмів "Сам удома" Маколей Калкін отримав іменну зірку на Алеї слави у Голлівуді. Папараці змогли зробити фото маленьких дітей знаменитості.