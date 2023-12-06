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Затьмарила всіх: зірка "Круелли" Емма Стоун показала елегантний аутфіт у Нью-Йорку (фото)

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Американська актриса Емма Стоун Новина оновлена 06 грудня 2023, 19:29
Американська актриса Емма Стоун. Фото Getty Images

Емма Стоун на допрем'єрному показі фільму підкорила всіх своїм аутфітом

Акторка фільмів "Зомбіленд", "Людина Павук", "Круелла", де вона майже перевершила актрису Гленн Клоуз, та десятків інших картин була в центрі уваги на передпрем’єрному показі нового фільму в Нью-Йорку. Її модний образ перевершив усю публіку в залі та зірок, що були присутніми.

На таку подію зірка обрала світло-коричневий костюм Kenzo, що складається з мініспідниці та жакета в тон. Замшеві чоботи на підборах надавали образу елегантності. Доповнила свій аутфіт акторка золотими сережками-кільцями та сумкою через плече з яскравим ланцюжком.

На передпрем'єрному показі фільму "Бідолахи" були присутні й інші актори. До Емми Стоун приєдналися режисер Йоргос Лантімос та сценарист картини Тоні Макнамара.

Емма Стоун Йоргос Лантімос Тоні Макнамара
Емма Стоун з авторами "Бідолаг". Фото: Getty Images
Емма Стоун в костюмі
Емма Стоун в стильному костюмі від Kenzo. Фото: Getty Images
Емма Стоун Йоргос Лантімос Тоні Макнамара
Передпрем'єрний показ фільму "Бідолахи". Фото: Getty Images

Фільм "Бідолахи" створений за мотивами однойменного роману шотландського письменника Аласдера Грея. Прем’єра трилеру мала відбутися ще 8 вересня 2023 року, проте її довелося перенести на три місяці — 8 грудня. У фільмі розповідається про юну дівчину, яку воскресив ексцентричний вчений. Головні ролі зіграли Віллем Дефо, Марк Руффало та Емма Стоун. Режисер фільму — грецький творець Йоргос Лантімос.

Раніше "Телеграф" писав, що актор фільмів "Сам удома" Маколей Калкін отримав іменну зірку на Алеї слави у Голлівуді. Папараці змогли зробити фото маленьких дітей знаменитості.

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