В любимой тиаре Дианы: Кейт Миддлтон "сверкнула" элегантным образом (фото)
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Будущая королева Британии посетила дипломатический прием в Букингемском дворце
Герцогиня Уэльская Кейт Миддлтон появилась на ежегодном дипломатическом приеме в образе, от которого сложно оторвать взгляд. Поклонница деловых костюмов, один из которых она продемонстрировала в лондонском Музее дизайна, нарядилась в роскошное сверкающее платье модного бренда известного в Британии дизайнера.
41-летняя принцесса присоединилась к королю Чарльзу III и его супруге Камилле, вместе со своим мужем Уильямом, который является первым в списке наследников на британский престол. Мероприятие состоялось во вторник вечером, 5 декабря.
Кейт предпочла выйти в свет в платье от Jenny Packham бледно-розового оттенка с длинными рукавами, полностью покрытое пайетками и украшенное серебряными кристаллическими украшениями на воротнике, туловище и талии.
Дополнила свой вечерний аутфит будущая королева-консорт тиарой под названием Lover's Knot, которая также была в фаворитах среди украшений принцессы Дианы — покойной матери принцев Уильяма и Гарри, пишет издание harpers bazaar. Lover's Knot — элегантное украшение, инкрустированное бриллиантами и жемчужинами. Кроме этого, на Миддлтон сверкали серьги Greville Diamond Chandelier.
Добавим, что ежегодный прием в Великобритании собирает в королевской резиденции сотни членов дипломатического корпуса Букингемского дворца. В этом году присутствовало более 500 человек.
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