Джоли рассказала, как развод с Питтом подорвал ее здоровье

После развода Джоли задумалась над тем, чтобы завершить свою актерскую карьеру

Голливудская актриса Анджелина Джоли впервые откровенно рассказала, как ее жизнь изменил скандальный развод с Брэдом Питтом. Она призналась, что разрыв с экс-мужем серьезно отразился на ее здоровье.

Джоли в интервью Wall Street Journal уточнила, что у нее на фоне стресса возник паралич Белла. Кроме того, отметила Джоли, она потеряла себя.

"Мой организм очень сильно реагирует на стресс. Уровень сахара в крови то увеличивается, то падает. За шесть месяцев до развода у меня внезапно возник паралич Белла (паралич лицевого нерва). Я не чувствую, что я была сама собой в течение десятилетия определенным образом. Вот во что я не хочу вникать», — сказала Джоли.

Актриса уточнила, что после развода она задумалась над тем, чтобы завершить актерскую карьеру и уехать из США вместе со своими детьми в Камбоджу, где у нее есть имение. Артистка отметила, что пока она этого не может сделать из-за судов, которые до сих пор продолжаются с Питтом.

"Это часть того, что произошло после моего развода. Я потеряла возможность жить и путешествовать так же свободно. Я выросла в довольно мелком городе. Из всех мест в мире Голливуд нездоров", — высказала мнение Анджелина.

Джоли и Питт были одной из самых красивых актерских пар Голливуда

Джоли рассказала, что после развода ее круг общения очень сузился. Пока она много времени проводит со своими детьми, а своими друзьями называет беженцев, которыми на протяжении многих лет занимается.

"Я поняла, что мои самые близкие друзья — беженцы. Наверное, четверо из шести человек, с которыми я близко общаюсь — это женщины, пережившие войну и конфликт", — поделилась звезда.

Ранее "Телеграф" писал, что дочь Джоли и Питта Вивьен интересуется театром и кино. Известно, что актриса наняла девочку на работу.