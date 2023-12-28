З усмішкою та у стильних нарядах: Анджеліна Джолі з дочкою потрапили у кадр папараці (фото)

Акторка разом з донькою відвідали штаб-квартиру бренду Джолі

Анджеліна Джолі, що нещодавно розповіла вперше про наслідки розлучення з Бредом Піттом, папараці сфотографували з донькою. На фото вони усміхнені та стильні виходять з Ательє Джолі.

Бренд Анжеліни Джолі Atelier Jolie — місце, де творчі люди мають можливість співпрацювати з професійними кравцями та ремісниками з усього світу. Зірка також дає можливість ремонтувати старі предмети, які власники хотіли викинути. За словами Джолі, для неї честь працювати в такому просторі.

Учора, 27 грудня, Анджеліна Джолі та її 17-річна донька Захара Джолі-Пітт відвідали приміщення, де й розмістився бренд зірки. Колись ця будівля належала Енді Ворголу. Пізніше за цією ж адресою працював та творив митець Жан-Мішель Баскія. Зараз у цьому ж приміщенні — штаб-квартира бренду Джолі.

Анджеліна Джолі з донькою Захарою

Анджеліна Джолі та її дочка Захара

На фото акторка з донькою покидають Atelier Jolie. Анджеліна Джолі вдягнена у штани вільного крою, стильне чорне пальто і чоботи на підборах. Доповнила акторка свій образ трендовою дорожньою сумкою та чорними окулярами. Захара Джолі-Пітт обрала для себе спортивний аутфіт. На ній — зручні кеди, спортивні штани та стьобана куртка The North Face.

Анджеліна Джолі з донькою Захарою

Раніше "Телеграф розповідав про Ніколь Кідман, яка з’явилася з чоловіком на вечірці кантрі-музики. Ми поділилися фото, де зірка в чудовому вигляді хизується своїм вбранням.