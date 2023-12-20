З кокетливою укладкою і відкритим декольте: 56-річна Ніколь Кідман захопила образом під час світського виходу

Супроводжував акторку її чоловік-музикант

Популярна голлівудська акторка Ніколь Кідман, яка нещодавно з’явилася з чоловіком Кітом Урбаном на вечірці кантрі-музики, не перестає радувати шанувальників своїми стильними та вишуканими образами на світських заходах. Так, днями знаменитість з’явилася із чоловіком на спеціальному показі фільму Expats, у якому зіграла роль.

Світський захід проходив в австралійському Сіднеї у палаці Верона, 20 грудня. Здається, Ніколь Кідман ні на хвилину не розлучається з чоловіком-музикантом, адже на показ вона теж прийшла з ним. Вони виглядали просто приголомшливо.

Ніколь Кідман. Фото: Getty Images

Для світського заходу 56-річна акторка одягла ніжну бежеву сукню до п'ят, яка підкреслювала її худеньку фігурку і відкрите декольте. Це вбрання буквально перетворило Ніколь Кідман на витончену статуетку.

Свій образ зірка доповнила човниками на шпильках у тон наряду. При цьому її волосся було зібране в елегантну зачіску з недбало укладеними кокетливими кучерями, а на обличчі був легкий природний макіяж. Також можна побачити масивний золотистий браслет на руці актриси.

Ніколь Кідман. Фото: Getty Images

До речі, чоловік Ніколь Кідман теж виглядав підкреслено елегантно. Його сорочка та краватка бежевого відтінку дуже гармоніювали з розкішною сукнею акторки.

Ніколь Кідман та Кіт Урбан. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що 56-річну Ніколь Кідман застали на зйомках нового фільму. Як виявилося, актриса знімається в еротичному трилері.