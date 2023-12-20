З кокетливою укладкою і відкритим декольте: 56-річна Ніколь Кідман захопила образом під час світського виходу
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Супроводжував акторку її чоловік-музикант
Популярна голлівудська акторка Ніколь Кідман, яка нещодавно з’явилася з чоловіком Кітом Урбаном на вечірці кантрі-музики, не перестає радувати шанувальників своїми стильними та вишуканими образами на світських заходах. Так, днями знаменитість з’явилася із чоловіком на спеціальному показі фільму Expats, у якому зіграла роль.
Світський захід проходив в австралійському Сіднеї у палаці Верона, 20 грудня. Здається, Ніколь Кідман ні на хвилину не розлучається з чоловіком-музикантом, адже на показ вона теж прийшла з ним. Вони виглядали просто приголомшливо.
Для світського заходу 56-річна акторка одягла ніжну бежеву сукню до п'ят, яка підкреслювала її худеньку фігурку і відкрите декольте. Це вбрання буквально перетворило Ніколь Кідман на витончену статуетку.
Свій образ зірка доповнила човниками на шпильках у тон наряду. При цьому її волосся було зібране в елегантну зачіску з недбало укладеними кокетливими кучерями, а на обличчі був легкий природний макіяж. Також можна побачити масивний золотистий браслет на руці актриси.
До речі, чоловік Ніколь Кідман теж виглядав підкреслено елегантно. Його сорочка та краватка бежевого відтінку дуже гармоніювали з розкішною сукнею акторки.
Раніше "Телеграф" розповідав, що 56-річну Ніколь Кідман застали на зйомках нового фільму. Як виявилося, актриса знімається в еротичному трилері.