У трендовому пальті: 56-річну Ніколь Кідман застали на зйомках нового фільму (фото)

Знаменитість знімається в еротичному трилері

Голлівудська актриса Ніколь Кідман не сходить із червоних доріжок іменитих кінофестивалів. Тільки нещодавно 56-річна зірка вийшла у світ зі своїм чоловіком Кітом Урбаном, а сьогодні Кідман продовжує робити свою роботу, знімаючись у нових багатообіцяючих проєктах.

Днями знаменитість "попалася" папараці у Нью-Йорку на зйомках нового фільму, американського еротичного трилера під назвою Babygirl ("Крихітка") кіностудії A24. Режисером картини стала Халина Рейн ("Тіло, тіло, тіло" 2022, "Чорна книга" 2006).

Ніколь Кідман оператори знімали у той момент, коли актриса виходила з будівлі. Зірка "Мулен Руж!" була в трендовому пальті довжини міді верблюжого кольору, туфлях з гострим носком на підборах у тон, сірих рукавичках і хустці, зав’язаній на шиї. Завершила образ акторки маленька сумка-банан із позолоченими ланцюгами.

Фото: Getty Images

Додамо, що головні ролі у кінострічці отримали Ніколь Кідман, Антоніо Бандерас та Гарріс Дікінсон, а акторський склад доповнить присутність Жана Рено та Софі Уайлд. Основний сюжет розповість про процвітаючого топменеджера, яка вступає у заборонені стосунки зі своїм молодим стажером.

Фото: Getty Images

Ніколь Кідман і Гарріс Дікінсон на майданчику. Фото: Getty Images

Раніше ми писали про Єву Грін. Французька актриса вийшла на червону доріжку у смарагдовій сукні на прем’єрі фільму "Три мушкетери: Міледі".