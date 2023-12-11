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У смарагдовій сукні: 43-річна Єва Грін у розкішному образі вийшла на червону доріжку (фото)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Французька актриса Єва Грін
Французька актриса Єва Грін. Фото Getty Images

Француженка разом із Венсаном Касселем прийшла на прем’єру другої частини "Трьох мушкетерів"

Відома французька актриса театру та кіно, одна з "дівчат Бонда" Єва Грін захопила своїх шанувальників, представивши новий фільм зі своєю участю. Знаменитість з’явилася в рідному місті Парижі, де відбулася прем’єра другої частини французької картини під назвою "Три мушкетери: Міледі". Міледі ж грає сама Єва Грін.

Захід відбувся у неділю, 10 грудня. Актриса була у компанії своїх колег. Зокрема, на червоній доріжці до Єви приєднався актор Венсан Кассель, який, як подейкують, закрутив роман із моделлю Нарою Баптістою, молодшою за нього на 29 років.

43-річна Грін позувала перед фотографами у довгій велюровій сукні до підлоги смарагдового кольору. "Родзинкою" вбрання було глибоке декольте.

Завершила свій яскравий образ зірка прикрасами у вигляді численних сережок, каблучок та браслетів. Волосся брюнетки було зачесане набік.

венсан кассель Єва Грін
Єва Грін з Венсан Касселем на прем’єрі в Парижі. Фото: Getty Images
Єва грін зачіска
Актриса мала бездоганний вигляд. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у 2006 році на екрани вийшов фільм "Казино Рояль", після якого Єва Грін набула всесвітньої слави. Актриса є представницею модних будинків Dior, Armani та Lancôme. Реклама парфумів за участю Грін неодноразово з’являється у списках найкрасивіших роликів.

Єва грін у сукні
Зірка "Трьох мушкетерів" вийшла на червону доріжку у смарагдовій сукні. Фото: Getty Images

Раніше ми писали про співачку Шер, яка "відірвалася" на сцені, виконуючи нову різдвяну пісню. 77-річна зірка приміряла образ блондинки — і він її дуже омолодив.

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#Стиль #Три мушкетери #Єва Грін