Хто скаже, що їй 77: Шер "запалила" на сцені у блондинистому образі (фото)
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Легенда попсцени створила пісню до Різдва разом зі своїм 37-річним чоловіком
Знаменита американська співачка вірменського походження Шер (назва при народженні — Шерилін Саркісян) виступила в Нью-Йорку, представивши свій новий різдвяний трек під назвою DJ Play A Christmas Song. Цей сингл 77-річна виконавиця створила разом зі своїм коханим, музичним керівником Олександром "AE" Едвардсом.
Відомо, що чоловікові всього 37, і він молодший за Шер на 40 років. Познайомившись рік тому, пара швидко порозумілася, а окремо в інтерв’ю співачка підкреслює, що саме Олександр надихає її записувати нові пісні і продовжувати радувати своїх шанувальників по всьому світу.
Шер вийшла на сцену в Медісон-Сквер-Гарден у Нью-Йорку на концерті щорічного туру "iHeartRadio Z100’s Jingle Ball 2023", що проходить з 1996 року. Захід збирає найбільших артистів, композиції яких очолюють музичні чарти.
77-річна Шер "засвітила" перед фанатами у чорному концертному костюмі, а її шию прикрашали срібні ланцюги. У вересні знаменитість уперше представилася в образі білявки. Варто відзначити, що світлий колір волосся легендарної попспівачки візуально омолодив її та освіжив загальний імідж.
Нова пісня Шер до Різдва
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