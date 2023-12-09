Кто скажет, что ей 77: Шер "зажгла" на сцене в блондинистом образе (фото)

Легенда поп-сцены создала песню к Рождеству вместе со своим 37-летним мужчиной

Знаменитая американская певица армянского происхождения Шер (имя при рождении — Шерилин Саркисян) выступила в Нью-Йорке, представив свой новый рождественский трек под названием DJ Play A Christmas Song. Этот сингл 77-летняя исполнительница создала вместе со своим нынешним возлюбленным, музыкальным руководителем Александром "AE" Эдвардсом.

Известно, что мужчине всего 37, и он младше Шер на 40 лет. Познакомившись год назад, пара быстро нашла общий язык, а отдельно в интервью певица подчеркивает, что именно Александр вдохновляет ее записывать новые песни и продолжать радовать своих поклонников по всему миру.

Шер вышла на сцену в Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке на концерте ежегодного тура "iHeartRadio Z100's Jingle Ball 2023", который проходит с 1996 года. Мероприятие собирает крупнейших артистов, композиции которых возглавляют музыкальные чарты.

77-летняя Шер "зажгла" перед фанатами в черном концертном костюме, а ее шею украшали серебренные цепи. В сентябре знаменитость впервые представилась в образе блондинки. Стоит отметить, что светлый цвет волос легендарной поп-певицы визуально омолодил ее и освежил общий имидж.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Новая песня Шер к Рождеству

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