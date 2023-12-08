У діловому костюмі: Адель підкреслила струнку талію трендовим жакетом (фото)

35-річна співачка не припиняє вражати результатами свого схуднення

Знаменита виконавиця Адель (повне ім’я — Адель Лорі Блу Едкінс), що скинула не один десяток зайвої ваги, з’явилася на церемонії нагородження журналу The Hollywood Reporter Power 100 Women in Entertainment. Вона стала однією з лауреатів премії та отримала золоту статуетку Шеррі Лансінг за лідерство.

Захід відбувся у четвер, 7 грудня, у Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Для церемонії 35-річна співачка обрала чорний костюм у вертикальну смужку, що складався з трендового приталеного жакета, який ідеально підкреслив струнку талію Адель, та вільних штанів.

На знаменитості були золоті прикраси. Зокрема, артистка прикрасила свої вуха круглими масивними сережками, а на зап’ясті виднілися золоті браслети.

Адель з’явилася на церемонії у діловому костюмі у смужку. Фото: Getty Images

Що відомо про премію Шеррі Лансінг

Шеррі Лансінг — американський продюсер і актриса, яка раніше обіймала посаду генерального директора студії Paramount Pictures. Під її керівництвом були випущені такі фільми, як "Форрест Гамп", "Хоробре серце" та "Титанік". Крім того, вона очолювала студію 20th Century Fox.

Премія The Hollywood Reporter Power 100 Women in Entertainment відбувається щорічно на початку грудня. Вона виділяє найвпливовіших жінок в американській індустрії розваг.

Співачка здобула премію Шеррі Лансінг за лідерство. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що у 2023 році Адель таємно вийшла заміж за американського спортивного агента Річа Пола. Це другий шлюб британки. Зі своїм першим чоловіком Саймоном Конекі співачка розлучилася у 2019 році. У цьому союзі Адель народила сина Анджело Джеймса.