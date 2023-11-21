Співачка Адель таємно вийшла заміж
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Обранцем британської зірки став Річ Пол
Популярна британська співачка Адель, яка раніше приголомшила шанувальників схудненням на 45 кілограмів, раптово зізналася, що вийшла заміж вдруге. Сталося це під час комедійного шоу в Алана Карра у Лос-Анджелесі.
Як виявилося, Адель прийшла на гумористичне шоу свого найкращого друга Алана Карра. У ході шоу Алан запитав глядачів, чи є серед них хтось, хто нещодавно одружився, тоді Адель вигукнула: "Я". Про це розповіли журналістам Daily Mail глядачі шоу. Також глядачі відзначили, що знаменитість поводилася дуже розслаблено і розкуто, швидше за все через те, що шоу вів її найкращий друг.
Схоже, обранцем Адель став спортивний агент Річ Пол, з яким співачка зустрічалася понад два роки. Судячи з усього, весілля пари було таємницею, тому що до цього ніхто не знав, що вона знову заміжня.
Варто зазначити, що Адель давно знайома з Річем Полом, вони познайомилися у спільній компанії під час святкування дня народження друга артистки. Свої стосунки пара підтвердила, з’явившись разом на баскетбольному матчі.
Це вже другий шлюб Адель. Першим чоловіком співачки у 2011-2019 роках був бізнесмен Саймон Конеккі. У цьому союзі Адель народила сина Анджело Джеймса.
Раніше "Телеграф" розповідав, що п’яна Адель роздяглася до ліфчика і станцювала на жердині в гей-клубі. Співачка, яка схудла на 45 кг, взяла участь у конкурсі стриптизу.