Співачка Адель таємно вийшла заміж

Обранцем британської зірки став Річ Пол

Популярна британська співачка Адель, яка раніше приголомшила шанувальників схудненням на 45 кілограмів, раптово зізналася, що вийшла заміж вдруге. Сталося це під час комедійного шоу в Алана Карра у Лос-Анджелесі.

Як виявилося, Адель прийшла на гумористичне шоу свого найкращого друга Алана Карра. У ході шоу Алан запитав глядачів, чи є серед них хтось, хто нещодавно одружився, тоді Адель вигукнула: "Я". Про це розповіли журналістам Daily Mail глядачі шоу. Також глядачі відзначили, що знаменитість поводилася дуже розслаблено і розкуто, швидше за все через те, що шоу вів її найкращий друг.

Схоже, обранцем Адель став спортивний агент Річ Пол, з яким співачка зустрічалася понад два роки. Судячи з усього, весілля пари було таємницею, тому що до цього ніхто не знав, що вона знову заміжня.

Варто зазначити, що Адель давно знайома з Річем Полом, вони познайомилися у спільній компанії під час святкування дня народження друга артистки. Свої стосунки пара підтвердила, з’явившись разом на баскетбольному матчі.

Це вже другий шлюб Адель. Першим чоловіком співачки у 2011-2019 роках був бізнесмен Саймон Конеккі. У цьому союзі Адель народила сина Анджело Джеймса.

Раніше "Телеграф" розповідав, що п’яна Адель роздяглася до ліфчика і станцювала на жердині в гей-клубі. Співачка, яка схудла на 45 кг, взяла участь у конкурсі стриптизу.