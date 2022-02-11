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П’яна Адель роздяглася до ліфчика і станцювала на пілоні в гей-клубі (фото, відео)

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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33-річна знаменитість порадувала публіку в одному з гей-клубів Лондона Новина оновлена 11 лютого 2022, 15:30
33-річна знаменитість порадувала публіку в одному з гей-клубів Лондона

Схудла на 45 кг співачка взяла участь у конкурсі стриптизу

Британська співачка Адель, яка нещодавно випустила новий кліп, порадувала своєю присутністю в одному з гей-клубів Лондона у четвер, 10 лютого.

Як повідомляє Daily Mail, у розважальному закладі п’яна 33-річна артистка танцювала у костюмі бренду Fendi зі своїми друзями та підспівувала хіт It’s Raining Men. Пізніше співачка вийшла на сцену і почала танцювати на пілоні.

Потім ведучий драг-квін (артист-чоловік, який використовує жіночі образи на сцені) попросив назвати переможця конкурсу стриптизу. Адель рішуче обрала дівчину в одних трусах, яка закривала голі груди руками.

Потім співачка промовила: "Ми любимо жінок, чортових жінок, чи не так? Так, я вибираю її, я бачу, ти страшенно красива, страшенно мила, страшенно впевнена в собі з усіма цими чоловіками навколо. Нам подобається бути чортовими жінками, не чи так?

Зійшовши зі сцени, Адель роздяглася до ліфчика.

Нагадаємо, що Адель вдалося скинути цілих 45 кг. Раніше співачка продемонструвала, як і з чим носити пальто з леопардовим принтом.

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