Пьяная Адель разделась до лифчика и станцевала на шесте в гей-клубе (фото, видео)

Похудевшая на 45 кг певица приняла участие в конкурсе стриптиза

Британская певица Адель, которая недавно выпустила новый клип, порадовала своим присутствием в одном из гей-клубов Лондона в четверг, 10 февраля.

Как сообщает Daily Mail, в развлекательном заведении пьяная 33-летняя артистка танцевала в костюме бренда Fendi со своими друзьями и подпевала хит It’s Raining Men. Позже певица вышла на сцену и принялась танцевать на шесте.

Затем ведущий драг-квин (артист-мужчина, использующий женские образы на сцене) попросил назвать победителя конкурса стриптиза. Адель решительно выбрала девушку в одних трусах, которая закрывала обнаженную грудь руками.

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Затем певица произнесла речь: "Мы любим женщин, чертовых женщин, не так ли? Да, я выбираю ее, я вижу, ты чертовски красива, чертовски мила, чертовски уверена в себе со всеми этими мужчинами вокруг. Нам нравится быть чертовыми женщинами, не так ли?"

Сойдя со сцены, Адель разделась до лифчика.

Напомним, что Адель удалось сбросить целых 45 кг. Ранее певица продемонстрировала, как и с чем носить трендовое пальто с леопардовым принтом.