Схудла на 45 кг Адель вразила розкішним виглядом у новому кліпі (відео)

Британська співачка анонсувала вихід нової роботи.

Поки шанувальники 33-річної британської виконавиці Адель вивчають на її прикладі, як і з чим носити трендове пальто з леопардовим принтом, співачка продовжує радувати фанів новими піснями та кліпами.

12 січня 2022-го року вийде новий кліп артистки на пісню "Oh My God", який, судячи з анонсу, знятий у чорно-білих тонах, як і попередня відеоробота Адель на хіт "Easy On Me". Зазначимо, що раніше співачка 6 років нічого не презентувала.

На її ютуб-каналі вже опубліковано анонс нового кліпу, а на своїй сторінці в Інстаграм під тизером до нього Адель повідомила, що вона добре відпочила і перезавантажилася, і почувається готовою до 2022 року. І увійти до нового року вона вирішила з новим кліпом.

Варто зазначити, що наразі артистка виглядає розкішно. Після схуднення на 45 кг, артистка не перестає тішити своїх фанів образами, в яких вона підкреслює тонку талію та довгі стрункі ноги. І хоч у кліпі Адель постає у довгих сукнях, все одно видно результати її схуднення.

Також, зазначимо, що виконавиця постане у кліпі в образі Білосніжки у червоній сукні з глибоким декольте з яблуком у руках. Раніше Адель поділилася знімком у цьому образі у себе в Інстаграмі.

Нагадаємо, що у березні 2021 року Адель офіційно розлучилася з батьком своєї дитини, чоловіком Саймоном Конецьким. Це сталося через кілька років після розриву стосунків. Співачка, яка скинула цілих 45 кг, тепер сама виховує 9-річного сина Анджело.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно зі статистичними даними Google Trends за жовтень-2021, запити на сингл Easy On Me британської співачки Адель поступилися запитам на пісню "Батько наш Бандера".