Похудевшая на 45 кг Адель поразила роскошным видом в новом клипе (видео)

Британская певица анонсировала выход новой видеоработы.

Пока поклонники 33-летней британской исполнительницы Адель изучают на ее примере, как и с чем носить трендовое пальто с леопардовым принтом, певица продолжает радовать фанов новыми песнями и клипами.

12 января 2022-го года выйдет новый клип артистки на песню "Oh My God", который судя по анонсу снят в черно-белых тонах, как и предыдущая видеоработа Адель на хит "Easy On Me". Отметим, что до этого певица 6 лет ничего не презентовала.

Читайте также: Категория Культура Первая за 6 лет: у Адель вышла новая песня и клип на нее (видео) Менее чем за 9 часов новая видеоработа певицы набрала более 16 млн просмотров на YouTube

На ее ютуб-канале уже опубликован анонс нового клипа, а на своей странице в Инстаграм под тизером к нему Адель сообщила, что она хорошенько отдохнула и перезагрузилась, и чувствует себя готовой к 2022 году. И войти в новый год она решила с новым клипом.

Стоит отметить, что сейчас артистка выглядит роскошно. После похудения на 45 кг, артистка не перестает радовать своих фанов образами, в которых она подчеркивает тонкую талию и длинные стройные ноги. И хоть в клипе Адель предстает в длинных платьях, все равно видны результаты ее похудения.

Также, отметим, что исполнительница предстанет в клипе в образе Белоснежки в красном платье с глубоким декольте с яблоком в руках. Ранее, Адель поделилась снимком в этом образе у себя в Инстаграме.

Последние новости про Адель

Напомним, что в марте 2021 года Адель официально развелась с отцом своего ребенка, мужем Саймоном Конецким. Это случилось спустя пару лет после разрыва отношений. Сбросившая целых 45 кг певица теперь сама воспитывает пятилетнего сына Анджело.

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно статистическим данным Google Trends за октябрь-2021, запросы на сингл Easy On Me британской певицы Адель уступили запросам на песню "Батько наш Бандера".