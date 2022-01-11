Похудевшая на 45 кг Адель показала, как носить самое модное пальто этого сезона (фото и видео)

Сбросившую вес певицу "поймали" в пальто с леопардовым принтом

Британская певица Адель входит в список экстремально похудевших знаменитостей. На днях популярная артистка, которая в конце прошлого года переехала в Лос-Анджелес, пошла на свидание со своим новым бойфрендом, американским спортивным агентом Ричем Полом.

Как пишет Daily Mail, папарацци "поймали" сладкою парочку, выходившую из итальянской закусочной после романтического ужина. Больше всего привлек внимание стильный образ певицы. Для выхода Адель выбрала бархатное пальто Etro с леопардовым принтом, черный топ и расклешенные кожаные брюки.

Автор нового хита Easy On Me сделала идеальный акцент в виде простых замшевых черных туфель на каблуке.

Также британка дополнила образ сумкой Balenciaga "Песочные часы" и стильными кожаными перчатками.

33-летняя Адель покорила фанов леопардовім принтом

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Напомним, что в марте 2021 года Адель официально развелась с отцом своего ребенка, мужем Саймоном Конецким. Это случилось спустя пару лет после разрыва отношений. Сбросившая целых 45 кг певица воспитывает пятилетнего сына Анджело и готовится выпустить клип на новую песню Oh My God. Премьера видеоработы состоится в среду, 12 января.

Ранее "Телеграф" сообщал, что согласно статистическим данным Google Trends за октябрь-2021, запросы на сингл Easy On Me британской певицы Адель уступили запросам на песню "Батько наш Бандера". Самый большой разрыв среди англоязычных стран был зафиксирован в Канаде.