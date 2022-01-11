Схудла на 45 кг Адель показала, як носити наймодніше пальто цього сезону (фото)

Співачку, яка скинула вагу, "спіймали" в пальто з леопардовим принтом

Британська співачка Адель входить до списку екстремально схудлих знаменитостей. Днями популярна артистка, яка наприкінці минулого року переїхала до Лос-Анджелеса, пішла на побачення зі своїм новим бойфрендом, американським спортивним агентом Річем Полом.

Як пише Daily Mail, папараці "спіймали" солодку парочку, яка виходила з італійської закусочної після романтичної вечері. Найбільше привернув увагу стильний образ співачки. Для виходу Адель вибрала оксамитове пальто Etro з леопардовим принтом, чорний топ і шкіряні штани.

Автор нового хіта Easy On Me зробила ідеальний акцент у вигляді простих замшевих чорних туфель на підборах.

Також британка доповнила образ сумкою Balenciaga "Пісочний годинник" та стильними шкіряними рукавичками.

33-річна Адель підкорила фанів леопардовим принтом

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Нагадаємо, що у березні 2021 року Адель офіційно розлучилася з батьком своєї дитини, чоловіком Саймоном Конецьким. Це сталося через кілька років після розриву стосунків. Співачка, що скинула цілих 45 кг, виховує п’ятирічного сина Анджело і готується випустити кліп на нову пісню Oh My God. Прем’єра відеороботи відбудеться у середу, 12 січня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що згідно зі статистичними даними Google Trends за жовтень-2021, запити на сингл Easy On Me британської співачки Адель поступилися запитам на пісню "Батько наш Бандера". Найбільший розрив серед англомовних країн був зафіксований у Канаді.