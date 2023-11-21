Певица Адель тайно вышла замуж

Избранником британской звезды стал Рич Пол

Популярная британская певица Адель, которая ранее ошеломила поклонников похудением на 45 килограмм, внезапно призналась, что вышла замуж во второй раз. Случилось это во время комедийного шоу в Алана Карра в Лос-Анджелесе.

Как оказалось, Адель пришла на юмористическое шоу своего лучшего друга Алана Карра. В ходе шоу Алан спросил зрителей, есть ли среди них кто-то, кто недавно женился, и Адель воскликнула: "Я". Об этом рассказали журналистам Daily Mail зрители шоу. Также зрители отметили, что знаменитость вела себя очень расслабленно и раскованно, скорее всего из-за того, что шоу вел ее лучший друг.

Похоже, избранником Адель стал спортивный агент Рич Пол, с которым певица встречалась более двух лет. Судя по всему, свадьба пары была тайной, так как до этого никто не знал, что она снова замужняя.

Стоит отметить, что Адель давно знакома с Ричем Полом, они познакомились в общей компании во время празднования дня рождения друга артистки. Свои отношения пара подтвердила, появившись вместе на баскетбольном матче.

Примечательно, что это уже второй брак Адель. Первым мужем певицы в 2011-2019 годах был бизнесмен Саймон Конекки. В этом союзе Адель родила сына Анджело Джеймса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пьяная Адель разделась до лифчика и станцевала на шесте в гей-клубе. Похудевшая на 45 кг певица приняла участие в конкурсе стриптиза.