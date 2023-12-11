В изумрудном платье: 43-летняя Ева Грин в роскошном образе вышла на красную дорожку (фото)

Француженка вместе с Венсаном Касселем пришла на премьеру второй части "Трех мушкетеров"

Известная французская актриса театра и кино, одна из "девушек Бонда" Ева Грин восхитила своих поклонников, представив новый фильм со своим участием. Знаменитость появилась в родном городе Париже, где состоялась премьера второй части французской картины под названием "Три мушкетера: Миледи". Миледи же играет сама Ева Грин.

Мероприятие состоялось в воскресенье, 10 декабря. Актриса была в компании своих коллег. В частности, на красной дорожке к Еве присоединился актер Венсан Кассель, который, как поговаривают, закрутил роман с моделью Нарой Баптистой, младшей его на 29 лет.

43-летняя Грин позировала перед фотографами в длинном велюровое платье до пола изумрудного цвета. "Изюминкой" наряда было глубокое декольте.

Завершила свой яркий образ звезда украшениями в виде многочисленных сережек, колец и браслетов. Волосы брюнетки были зачёсаны набок.

Ева Грин с Венсаном Касселем на премьере фильма в Париже. Фото: Getty Images

Актриса выглядела безупречно. Фото: Getty Images

Напомним, что в 2006 году на экраны вышел фильм "Казино Рояль", после которого Ева Грин обрела всемирную славу. Актриса является представительницей модных домов Dior, Armani и Lancôme. Реклама духов с участием Грин неоднократно появляется в списках самых красивых роликов.

Звезда "Трех мушкетеров" вышла на красную дорожку в изумрудном платье. Фото: Getty Images

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