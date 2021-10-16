Кто может заменить Дэниела Крейга в фильмах о Джеймсе Бонде: список претендентов и фото

На роль Джеймса Бонда претендует множество именитых актеров.

Пока украинские зрители наслаждаются в кинотеатрах премьера нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" в сети уже вовсю гадают, кто же заменит Дэниела Крейга в следующей части. В списке претендентов множество самых прославленных актеров.

Дэниел Крейг исполнял роль британского агента 007 на протяжении 15-ти лет. Пройдя сложный кастинг, актер сумел заполучить роль знаменитого разведчика в ленте "Казино рояль". С тех пор Крейг появился еще в четырех фильмах: "Квант милосердия", "007: Координаты "Скайфолл", "007: Спектр" и "Не время умирать". Этот фильм и стал для актера последним: Крейг заявил, что устал от роли агента 007 и больше не намерен к ней возвращаться. Теперь же за ролью прославленного шпиона охотится множество именитых актеров.

Кто станет новым Бондом: главные претенденты

Том Харди

44-летнего актера называют главным претендентом на роль нового агента 007. Он харизматичен и имеет прекрасный послужной список. Букмекеры отдают предпочтение именно ему.

Реге Жан-Пейдж

31-летний темнокожий актер попал в этот список благодаря ошеломительной популярности сериала "Бриджертоны", в котором он сыграл одну из главных ролей.

Том Хиддлстон

У 40-летнего британского актера неплохие шансы на успех. Его манеры и стиль безупречны и многие поклонники "бондианы" хотят увидеть в следующем фильме именно его.

Люк Эванс

42-летний валлиец известен по фильмам "Хоббит" и "Форсаж".

Идрис Эльба

Еще один чернокожий актер, попавший в список. 48-летний британец успел исполнить весомые роли в "Отряде самоубийц", "Форсаже" и успешной картине "Между нами горы".

Генри Кавилл

В 2006-м году именно Кавилл был одним из наиболее вероятных кандидатов на роль Бонда. Однако актер не получил ее из-за возраста: ему тогда было всего 23 года. Теперь же Кавиллу 38, а за плечами у него успешные роли в "Ведьмаке", "Супермене" и весьма характерная роль в "Агентах А.Н.К.Л".

Лашана Линч

Лашана Линч уже получила во франшизе роль агента 007, но не Бонда. Кто знает, может ей удастся получить и главную роль.

Напомним, что сам исполнитель роли британского агента Дэниел Крейг считает, что следующим Джеймсом Бондом должна быть женщина.