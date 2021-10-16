Хто може замінити Деніела Крейга у фільмах про Джеймса Бонда: список претендентів і фото

На роль Джеймса Бонда претендує безліч іменитих акторів.

Поки українські глядачі насолоджуються в кінотеатрах прем’єрою нового фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" в мережі вже щосили гадають, хто ж замінить Деніела Крейга у наступній частині. У списку претендентів безліч найславетніших акторів.

Деніел Крейг виконував роль британського агента 007 протягом 15-ти років. Пройшовши складний кастинг, актор зумів здобути роль знаменитого розвідника в стрічці "Казино рояль". З тих пір Крейг з’явився ще в чотирьох фільмах: "Квант милосердя", "007 Координати" Скайфол","007 Спектр" і "Не час помирати". Цей фільм і став для актора останнім: Крейг заявив, що втомився від ролі агента 007 і більше не має наміру до неї повертатися. Тепер же за роллю прославленого шпигуна полює безліч іменитих акторів.

Хто стане новим Бондом: головні претенденти

Том Харді

44-річного актора називають головним претендентом на роль нового агента 007. Він харизматичний і має чудовий послужний список. Букмекери віддають перевагу саме йому.

Реге Жан-Пейдж

31-річний темношкірий актор потрапив в цей список завдяки приголомшливою популярності серіалу "Бріджертон", в якому він зіграв одну з головних ролей.

Том Хіддлстон

У 40-річного британського актора непогані шанси на успіх. Його манери і стиль бездоганні і багато шанувальників "бондіани" хочуть побачити в наступному фільмі саме його.

Люк Еванс

42-річний валлієць відомий за фільмами "Хоббіт" і "Форсаж".

Ідріс Ельба

Ще один чорношкірий актор, який потрапив до списку. 48-річний британець встиг виконати вагомі ролі в "Загоні самогубців", "Форсажі" і успішній картині "Між нами гори".

Генрі Кавілл

У 2006-му році саме Кавілл був одним з найбільш ймовірних кандидатів на роль Бонда. Однак актор не отримав її через вік: йому тоді було всього 23 роки. Тепер же Кавілл 38, а за плечима у нього успішні ролі у "Відьмаку", "Супермені" та вельми характерна роль в "Агентах А.Н.К.Л".

Лаша Лінч

Лаша Лінч вже отримала у франшизі роль агента 007, але не Бонда. Хто знає, може їй вдасться отримати і головну роль.

Нагадаємо, що сам виконавець ролі британського агента Деніел Крейг вважає, що наступним Джеймсом Бондом повинна бути жінка.