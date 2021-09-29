Не час помирати: критики в захваті від нового фільму про Бонда, але знайшли і недоліки

"Не час помирати" — останній і найкращий фільм про супер-агента Бонда

Здається, що зовсім недавно на суд публіки було представлено перший постер нового фільму "Не час помирати". Тоді, ще до пандемії, прем’єра кінокартини планувалася на квітень 2020 року. Але коронавірус вніс свої корективи в плани кіноіндустрії.

Сьогодні ми читаємо на сайті BBC про прем’єру цього фільму, яка відбулася у вівторок, 28 вересня, в Королівському Альберт-Холі після декількох переносів, викликаних пандемією. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з перекладом цього матеріалу.

"Не час помирати": що думають кінокритики про останній фільм "бондіани" з Деніелом Крейгом

У своєму п’ятизірковому огляді фільму Кевін Махер з The Times сказав: "Це краще, ніж просто добре. Це чудово".

"Видатна харизматична присутність Крейга від першого до останнього кадру зробила свою справу!".

Хоча більшість критиків дали позитивну оцінку фільму, деяким все ж здалося, що 163 хвилини — це невиправдано багато для цього фільму.

У своєму власному п’ятизірковому огляді Пітер Бредшоу з The Guardian назвав фільм "епічним видовищем", в якому переплелися "пафос, бойовик, драма, театральна комедія, розбите серце, похмурий жах і обурливо дурний старомодний бойовик".

"Це, звичайно ж, фестиваль абсурду і заплутаності, запаморочливий світ гігантських сюжетних механізмів", — сказав він. На закінчення він все ж додав, що фільм в цілому «дуже приємний і надихаюче видовищний».

Стефані Захарек з Time в цілому позитивно оцінила фільм, але припустила, що лебедина пісня Крейга не варта такої тривалості фільму.

"Дві години 43 хвилини — це занадто довго і занадто багато сюжету, адже більше — не завжди краще, — сказала вона, — І в ньому є один з самих сумних лиходіїв в історії серіалу, якого грає Рамі Малек в плямистій шкірі і дурній шовковистій піжамі".

"Не час помирати" знаменує собою кульмінацію всеосяжної сюжетної лінії, яка почалася з першого фільму Крейга про Бонда "Казино Рояль", який вийшов в далекому 2006 році.

П’ятий фільм про супер-агента 007

В іншому п’ятизірковому огляді Роббі Коллін з The Telegraph сказав: "У екстравагантно приємному, пишно пропорційному останньому розділі епохи Крейга Кері Джоджі Фукунага обрушує на агента 007 все, що тільки можна було придумати для цього серіалу".

"Ми чекали на вас, містер Бонд, досить довгий час, — додав він, — і яка радість і полегшення, що ви повернулися".

Кларисса Лоурі з Independent поставилася до прем’єри з меншим ентузіазмом, присудивши фільму три зірки. Вона описала фільм як "звичайну шпигунську нісенітницю".

"Режисер Кері Джоджі Фукунага створив приголомшливий бойовик "Не час помирати"- просто шкода, що їм повинен був стати фільм про Бонда", — сказала вона. "Що найбільше розчаровує, так це те, наскільки дивно антікліматичним здається все це".

Вона додала: "Не дивлячись на широко розрекламований внесок Фібі Уоллер-Брідж у сценарій фільму, "Не час помирати" навряд чи здається таким радикальним феміністським переписуванням, яке нам обіцяли".

Не менш теплу оцінку дав і Джонатан Ромні з Screen Daily, який сказав: "Це безперечно фільм, який виходить за рамки багатьох канонічних правил серіалу".

"У цьому епізоді є на що дивитися із захопленням і про що можна посперечатися, — додав він, — але фільму "Не час помирати", як не дивно, не вистачає задоволення або справжнього дотепності".

Ана де Армас у фільмі «Не час помирати"

Джон Ньюджент з Empire погодився з тим, що фільм був занадто довгим. Він написав, що середня третина "загрузла в сюжеті, а експозиція не виправдовує такого затягування часу".

Однак він додав: "Цей фільм робить те, чого ніколи не робив жоден фільм про Бонда. Незважаючи на те, що він сильно покладається на образи, які здаються не тільки знайомими, але і заспокійливими, саме незнайомі речі роблять його таким захоплюючим".

Однак для Іена Сендвелла з Digital Spy тривалість фільму не була проблемою. "У картини щільний сюжет, але темп досить швидкий. А це означає, що фільм рідко зупиняється, щоб перевести дух перед наступною великою сценою дії або іншим одкровенням", — сказав він.

"Подальші перегляди, ймовірно, вирішать його долю в рейтингу фільмів про Бонда, тим більше що безумовно є моменти, які можуть розділити співтовариство фанатів", — продовжив він.

"Тим не менш, він дає всю ту видовищність, яку ви очікуєте від фільму 007. Він підносить кілька сюрпризів і виявляється цікавим, хвилюючим і сміливим фіналом для Деніела Крейга", — сказав він.

Багато критики скористалися можливістю, щоб подумати і похвалити Крейга за те, як він зіграв Бонда, особливо емоційні елементи, які він привніс в роль.

"Крейг, коротко стрижений, опанувавши мистецтво перетворення Бонда в непереможну силу, яка також є людиною з прихованими уразливими", — сказав Оуен Глейберман з Variety.

Він так само позитивно сприйняв лиходія фільму, Люцифера Сафіна, написавши: "Рамі Малек, з плямистою шкірою, всевидячою усмішкою і лагідним голосом розпусного ченця, просто гіпнотизує".

У кількох оглядах також похвалили гру новачків в акторському складі фільму. "По-справжньому видатна особистість — це Лаша Лінч, спадкоємиця титулу агента 007, і вона на диво добре тримається", — написав Джош Пархем з Next Best Picture.

Лаша Лінч — спадкоємиця титулу агента 007

"Жарти, якими вона перекидається з Крейгом, по суті своїй гумористичні і складають одні з найбільш чудових моментів у фільмі", — продовжив критик.

Останнім фільмом, який виходить в Великобританії в четвер, 30 вересня, є п’ятий фільмом Крейга про Бонгде. Раніше були випущені "Казино Рояль", "Квант милосердя", "007 Координати" Скайфолл "і" 007 Спектр ".

"Не час помирати" — це Бонд, який змінює жанр, — сказала Клер Грегорі з Sky News, — Шанувальники будуть раді, що всі класичні репліки передані, іноді з таким гумором, що ви не можете не здогадатися, що до них доклала руку Фібі Уоллер Бридж ".

"Фільм переповнений технологіями, вибухами, зброєю і автомобільними погонями, — продовжила вона, — Насправді, деякі сцени здаються трохи марними, оскільки Деніел Крейг отримує останню можливість зробити майже все, що ви коли-небудь могли очікувати від Бонда".

У фільмі кілька акторів епохи Крейга повторюють свої ролі, в тому числі Ральф Файнс в ролі М, Наомі Харріс в ролі Маніпенні, Бен Уішоу в ролі Q і Леа Сейду в ролі Мадлен Суонн.

"Навіть якщо така тривалість фільму іноді здається стомлюючою, вона в кінцевому підсумку виправдовує себе", — написав Девід Руні з The Hollywood Reporter.

Фільм виправдовує себе, — кінокритики

Він сказав, що фільм був "найніжнішим портретом Джеймса Бонда, який ми коли-небудь бачили», хоча він критикував фільми "з недоліками сюжету і періодичними затримками в темпі".

"Можливо, він не стоїть в одному ряду з" 007 Координати "Скайфолл", але це зворушливий прощальний привіт акторові, який залишив, мабуть, найвеликий слід на персонажі з часів Коннері ", — уклав він.

За словами Брайана Лоурі з CNN, у фільмі "дійсно є вражаючі погоні і бойові сцени». Але він додав: "У картині здається, що вони дуже старанно працюють, щоб забезпечити Крейгу проводи, гідні всього галасу, пов’язаного з цим, — надлишок, який, врешті-решт, можна охарактеризувати просто як зайву тривалість для завершення фільму".

Алекс Флад з NME похвалив фільм і оцінив його чотирма зірками. Він додав: "Є проблеми. Знівечений Сафін Рамі Малека — ще один клішованний, порожній поганий хлопець, і хоча Ана де Армас тріпоче під час однієї карколомної сцени вечірки, але її персонаж швидко відсувається на другий план, щоб інші, більш стримані чоловіки могли опинитися в центрі уваги".

"Здебільшого, і оскільки стільки всього поставлено на карту через Covid, продюсери фільму "Не час помирати" Барбара Брокколі і Майкл Дж. Вілсон заслуговують похвали за те, що наважилися ризикнути. Шокуючий фінал, насправді, може бути найграндіозним в історії Бонда ".

"Коли, нарешті, почнуться титри, всі труднощі підуть на другий план. Якби ми не знали, ми б сказали, що це виглядало так, як ніби йому самому це сподобалося".