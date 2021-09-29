Не время умирать: критики в восторге от нового фильма о Бонде, но нашли и недостатки

"Не время умирать" — последний и лучший фильм о супер-агенте Бонде

Кажется, что совсем недавно на суд публики был представлен первый постер нового фильма "Не время умирать". Тогда, еще до пандемии, премьера кинокартины планировалась на апрель 2020 года. Но коронавирус внес свои коррективы в планы киноиндустрии.

Сегодня мы читаем на сайте BBC о премьере этого фильма, которая состоялась во вторник, 28 сентября, в Королевском Альберт-Холле после нескольких переносов, вызванных пандемией. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

"Не время умирать": что думают кинокритики о последнем фильме "бондианы" с Дэниелом Крейгом

В своем пятизвездочном обзоре фильма Кевин Махер из The Times сказал: "Это лучше, чем просто хорошо. Это великолепно".

"Выдающееся харизматичное присутствие Крэйга от первого до заключительного кадра сделало свое дело!".

Хотя большинство критиков дали положительную оценку фильму, некоторым все же показалось, что 163 минуты – это неоправданно много для этого фильма.

В своем собственном пятизвездочном обзоре Питер Брэдшоу из The Guardian назвал фильм "эпическим зрелищем", в котором переплелись "пафос, боевик, драма, театральная комедия, разбитое сердце, мрачный ужас и возмутительно глупый старомодный боевик".

"Это, конечно же, фестиваль абсурда и запутанности, головокружительный мир гигантских сюжетных механизмов", — сказал он. В заключение он все же добавил, что фильм в целом «очень приятный и воодушевляюще зрелищный».

Стефани Захарек из Time в целом положительно оценила фильм, но предположила, что лебединая песня Крейга не стоит такой продолжительности фильма.

"Два часа 43 минуты — это слишком долго и слишком много сюжета, ведь больше — не всегда лучше, — сказала она, — И в нем есть один из самых унылых злодеев в истории сериала, которого играет Рами Малек в пятнистой коже и глупой шелковистой пижаме".

"Не время умирать" знаменует собой кульминацию всеобъемлющей сюжетной линии, которая началась с первого фильма Крейга о Бонде "Казино Рояль", который вышел в далеком 2006 году.

Пятый фильм о супер-агенте 007

В другом пятизвездочном обзоре Робби Коллин из The Telegraph сказал: "В экстравагантно удовлетворяющей, пышно пропорциональной последней главе эпохи Крейга Кэри Джоджи Фукунага обрушивает на агента 007 все, что только можно было придумать для этого сериала".

"Мы ждали вас, мистер Бонд, довольно долгое время, — добавил он, — и какая радость и облегчение, что вы вернулись".

Кларисса Лоури из Independent отнеслась к премьере с меньшим энтузиазмом, присудив фильму три звезды. Она описала фильм как "обычную шпионскую чепуху".

"Режиссер Кэри Джоджи Фукунага создал потрясающий боевик "Не время умирать" - просто жаль, что им должен был стать фильм о Бонде", — сказала она. "Что больше всего разочаровывает, так это то, насколько странно антиклиматическим кажется все это".

Она добавила: "Несмотря на широко разрекламированный вклад Фиби Уоллер-Бридж в сценарий фильма, "Не время умирать" вряд ли кажется таким радикальным феминистским переписыванием, которое нам обещали".

Не менее теплую оценку дал и Джонатан Ромни из Screen Daily, который сказал: "Это определенно фильм, который выходит за рамки многих канонических правил сериала".

"В этом эпизоде есть на что смотреть с восторгом и о чем можно поспорить, — добавил он, — но фильму "Не время умирать", как ни странно, не хватает удовольствия или настоящего остроумия".

Ана де Армас в фильме "Не время умирать"

Джон Ньюджент из Empire согласился с тем, что фильм был слишком длинным. Он написал, что средняя треть «увязла в сюжете, а экспозиция не оправдывает такого затягивания времени».

Однако он добавил: "Этот фильм делает то, чего никогда не делал ни один фильм о Бонде. Несмотря на то, что он сильно полагается на образы, которые кажутся не только знакомыми, но и успокаивающими, именно незнакомые вещи делают его таким захватывающим".

Однако для Иэна Сэндвелла из Digital Spy продолжительность фильма не была проблемой. "У картины плотный сюжет, но темп достаточно быстрый. А это означает, что фильм редко останавливается, чтобы перевести дух перед следующей большой сценой действия или другим откровением", — сказал он.

"Дальнейшие просмотры, вероятно, решат его судьбу в рейтинге фильмов о Бонде, тем более что определенно есть моменты, которые могут разделить сообщество фанатов", — продолжил он.

"Тем не менее, он дает всю ту зрелищность, которую вы ожидаете от фильма 007. Он преподносит несколько сюрпризов и оказывается интересным, волнующим и смелым финалом для Дэниела Крейга", — сказал он.

Многие критики воспользовались возможностью, чтобы поразмыслить и похвалить Крейга за то, как он сыграл Бонда, особенно эмоциональные элементы, которые он привнес в роль.

"Крэйг, коротко стриженый, овладел искусством превращения Бонда в непобедимую силу, которая также является человеком со скрытыми уязвимостями", — сказал Оуэн Глейберман из Variety.

Он так же положительно воспринял злодея фильма, Люцифера Сафина, написав: "Рами Малек, с пятнистой кожей, всевидящей ухмылкой и ласковым голосом развратного монаха, просто гипнотизирует".

В нескольких обзорах также похвалили игру новичков в актерском составе фильма. "По-настоящему выдающаяся личность — это Лашана Линч, преемница титула агента 007, и она на удивление хорошо держится", — написал Джош Пархэм из Next Best Picture.

Лашана Линч - преемница титула агента 007

"Шуточки, которыми она перекидывается с Крейгом, по сути своей юмористичны и составляют одни из самых восхитительных моментов в фильме", — продолжил критик.

Последним фильмом, который выходит в Великобритании в четверг, 30 сентября, является пятый фильмом Крейга о Бонгде. Ранее были выпущены "Казино Рояль", "Квант милосердия", "007: Координаты "Скайфолл" и "007: Спектр".

"Не время умирать" — это Бонд, который изменяет жанр, — сказала Клэр Грегори из Sky News, — Поклонники будут рады, что все классические реплики переданы, иногда с таким юмором, что вы не можете не догадаться, что к ним приложила руку Фиби Уоллер Бридж".

"Фильм переполнен технологиями, взрывами, оружием и автомобильными погонями, — продолжила она,- На самом деле, некоторые сцены кажутся немного бесполезными, поскольку Дэниел Крейг получает последнюю возможность сделать почти все, что вы когда-либо могли ожидать от Бонда".

В фильме несколько актеров эпохи Крейга повторяют свои роли, в том числе Ральф Файнс в роли М, Наоми Харрис в роли Манипенни, Бен Уишоу в роли Q и Леа Сейду в роли Мадлен Суонн.

"Даже если такая продолжительность фильма иногда кажется утомительной, она в конечном итоге оправдывает себя", — написал Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.

Фильм оправдывает себя, - кинокритики

Он сказал, что фильм был "самым нежным портретом Джеймса Бонда, который мы когда-либо видели», хотя он критиковал фильмы "с недостатками сюжета и периодическими задержками в темпе".

"Возможно, он не стоит в одном ряду с "007: Координаты "Скайфолл", но это трогательный прощальный привет актеру, который оставил, пожалуй, самый неизгладимый след на персонаже со времен Коннери", — заключил он.

По словам Брайана Лоури из CNN, в фильме «действительно есть впечатляющие погони и боевые сцены». Но он добавил: "В картине кажется, что они слишком усердно работают, чтобы обеспечить Крейгу проводы, достойные всей шумихи, связанной с этим, — избыток, который, в конце концов, можно охарактеризовать просто как излишнюю продолжительность для завершения фильма".

Алекс Флад из NME похвалил фильм и оценил его четырьмя звездами. Он добавил: "Есть проблемы. Изуродованный Сафин Рами Малека — еще один клишированный, пустой плохой парень, и хотя Ана де Армас трепещет во время одной сногсшибательной сцены вечеринки, но ее персонаж быстро отодвигается на второй план, чтобы другие, более сдержанные мужчины могли оказаться в центре внимания".

"По большей части, и поскольку столько всего поставлено на карту из-за Covid, продюсеры фильма "Не время умирать" Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон заслуживают похвалы за то, что отважились рискнуть. Шокирующий финал, на самом деле, может быть самым грандиозным в истории Бонда".

"Когда, наконец, начнутся титры, все трудности уйдут на второй план. Если бы мы не знали, мы бы сказали, что это выглядело так, как будто ему самому это понравилось".