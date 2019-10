Джеймс Бонд возвращается: опубликован первый постер нового фильма "Не время умирать" (Фото)

В сети появился первый постер 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die), в который недавно позвали на эпизодическую роль принца Чарльза.

Постер опубликован на странице франшизы в Facebook. На нем изображен исполнитель роли суперагента Дэниел Крейг в смокинге.

Вместе с Крейгом в картине играют Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис. Кроме того, номер агента 007 передадут новому персонажу, которого сыграет британская актриса Лашана Линч. Злодея в новой части бондианы сыграет звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек.

