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Джеймс Бонд возвращается: опубликован первый постер нового фильма "Не время умирать" (Фото)

Джеймс Бонд возвращается: опубликован первый постер нового фильма "Не время умирать" (Фото)
15:22 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера кинокартины запланирована на апрель 2020 года.

В сети появился первый постер 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" (No Time To Die), в который недавно позвали на эпизодическую роль принца Чарльза.

Постер опубликован на странице франшизы в Facebook. На нем изображен исполнитель роли суперагента Дэниел Крейг в смокинге.

Вместе с Крейгом в картине играют Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис. Кроме того, номер агента 007 передадут новому персонажу, которого сыграет британская актриса Лашана Линч. Злодея в новой части бондианы сыграет звезда "Богемской рапсодии" Рами Малек.

Следующий Бонд?: звезда "Игры престолов" Ричард Мэдден может стать агентом 007

Согласно синопсису, Джеймс Бонд (Дэниел Крейг), который наслаждается пенсией на Ямайке, по просьбе своего старого друга, агента ЦРУ Феликса Лейтера временно вернется на службу. Его заданием станет спасение похищенного ученого. Идя по его следу, агент 007 столкнется с таинственным злодеем, который вооружен опасными новыми технологиями.

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Все по теме:

Джеймс Бонд, Новый фильм, Дэниел Крейг, Агент 007, Рэйф Файнс, Постер, Бен Уишоу, Леа Сейду, Наоми Харрис, Не время умирать, No Time To Die.
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