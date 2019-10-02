Следующий Бонд?: звезда "Игры престолов" Ричард Мэдден может стать агентом 007

Новости культуры:Вероятно, следующий "Бонд" действительно станет для Дэниела Крэйга последним.

2020 год станет судьбоносным для всех поклонников "бондианы" - на экранах появится юбилейная двадцать пятая часть франшизы. Для Дэниела Крэйга это будет уже пятое воплощение гениального спецагента. Правда, сейчас активно муссируется слух, что на фильме "Нет времени умирать" участие актера в "бондиане" может закончиться. Но, конечно, для самого Джеймса Бонда это не конец, ведь на протяжении десятилетий без труда находились всё новые актеры, готовые примерить образ стильного британского супершпиона.

Среди возможных преемников Крэйга называется и Ричард Мэдден, исполнивший одну из ролей в "Игре престолов". И Шон Бин, сыгравший в сериале его отца, Неда Старка, в интервью The Sun объяснил, почему Ричард идеально подходит на роль Бонда, назвав его "сильным и мужественным".

Также в числе прочих достоинств Мэддена Шон Бин назвал и тот факт, что актер шотландец по национальности, очевидно, делая отсылку к последнему уроженцу Шотландии на посту Джеймса Бонда. Им был Шон Коннери, чьё воплощение образа Агента 007 до сих пор считается одним из самых удачных.

Кстати, в романах Яна Флеминга, на которых и основана "бондиана", также упоминаются шотландские корни британского шпиона. Есть предположение, что его прототипом послужил некий солдат специального назначения, с которым Флеминг повстречался во время Второй мировой войны.

Конечно, это не означает, что Бонда обязан играть именно шотландец, ведь за всю историю фильмов его роль доставалась не только представителям разных наций Великобритании, но даже ирландцу и австралийцу. И всё же услышать Джеймса Бонда, говорящего с каноничным шотландским акцентом, было бы здорово.