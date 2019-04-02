Эффектные дамы: самые красивые девушки Джеймса Бонда (Фото)

"Бондиана" — одна из самых успешных и продолжительных франшиз за всю историю кинематографа. В проектах такого калибра огромную роль играет харизма главных героев. В первую очередь это касается самого агента 007 — Джеймса Бонда. Но что за авантюрный и решительный плейбой без эффектных дам? Конечно, представительницы слабого пола сверкают наравне с главным героем; в большинстве случаев это признанные красотки и секс-символы своего времени. По "Бондиане" можно даже диссертацию писать о том, как менялось понимание женской красоты в массовой культуре.