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Зірка "Оппенгеймера" Емілі Блант "вигуляла" елегантну квіткову сукню (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Британська актриса Емілі Блант Новина оновлена 15 грудня 2023, 17:59
Британська актриса Емілі Блант. Фото Getty Images

40-річна британка вразила витонченим образом

Знаменита британська актриса театру і кіно Емілі Блант, яка зіграла в популярному фільмі цього літа "Оппенгеймер", вийшла у світ у розкішному луці.

У четвер, 14 грудня, Блант побувала на заході Film Independent у музеї Американської кіноакадемії, який знаходиться у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія. Там вона розповіла про ретроспективу своєї кар’єри та обговорила особисті питання.

На зустріч Емілі віддала перевагу одягнути сукню з квітковим принтом синього кольору, і зеленого листя на чорному тлі. Елегантне вбрання підкреслило струнку талію знаменитості.

В якості взуття актриса обрала чорні босоніжки на ремінцях та на високих підборах. Своє світле волосся Емілі Блант розпустила і нанесла природній макіяж.

емілі блант
Емілі Блант чудова в будь-якому вбранні. Фото: Getty Images
емілі блант у сукні
40-річна актриса похвалилася стрункою фігурою. Фото: Getty Images

Актриса одружена з зіркою ситкому "Офіс", американським актором і режисером Джоном Кразінські, з яким Блант зустрічалася півтора року до їхнього весілля. Подружжя виховує двох доньок — Гейзел Грейс Кразінські (2014) та Вайолет Кразінські (2016). Відомо, що у серпні 2015 року зірка отримала американське громадянство і зараз проживає у Лос-Анджелесі.

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Ємілі Блант і Джон Кразінські у вересні 2023 року у Нью-Йорку. Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Емілі Блант зіграла в "Оппенгеймері" дружину головного героя, якого втілив ірландець Кілліан Мерфі. На прем’єрі фільму у Лондоні зірки зібралися усі разом на червоній доріжці.

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#Стиль #Емілі Блант #Оппенгеймер