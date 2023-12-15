Звезда "Оппенгеймера" Эмили Блант "выгуляла" элегантное цветочное платье (фото)
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40-летняя британка поразила утонченным образом
Знаменитая британская актриса театра и кино Эмили Блант, сыгравшая в популярном фильме этого лета "Оппенгеймер", вышла в свет в роскошном луке.
В четверг, 14 декабря, Блант побывала на мероприятии Film Independent в музее Американской киноакадемии, который находится в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Там она рассказала о ретроспективе своей карьеры и обсудила личные вопросы.
На встречу Эмили предпочла надеть платье с цветочным принтом синего цвета, и зеленых листьев на черном фоне. Элегантный наряд подчеркнул стройную талию знаменитости.
В качестве обуви актриса выбрала черные босоножки на ремешках и на высоком каблуке. Свои светлые волосы Эмили Блант распустила и нанесла естественный макияж.
Актриса замужем за звездой ситкома "Офис", американским актером и режиссером Джоном Красински, с которым Блант встречалась полтора года до их свадьбы. Супруги воспитывают двух дочек — Хэйзел Грейс Красински (2014) и Вайолет Красински (2016). Известно, что в августе 2015 года звезда получила американское гражданство и сейчас проживает в Лос-Анджелесе.
Напомним, что Эмили Блант сыграла в "Оппенгеймере" жену главного героя, которого воплотил ирландец Киллиан Мерфи. На премьере фильма в Лондоне звезды собрались все вместе на красной дорожке.