Звезда "Оппенгеймера" Эмили Блант "выгуляла" элегантное цветочное платье (фото)

40-летняя британка поразила утонченным образом

Знаменитая британская актриса театра и кино Эмили Блант, сыгравшая в популярном фильме этого лета "Оппенгеймер", вышла в свет в роскошном луке.

В четверг, 14 декабря, Блант побывала на мероприятии Film Independent в музее Американской киноакадемии, который находится в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Там она рассказала о ретроспективе своей карьеры и обсудила личные вопросы.

На встречу Эмили предпочла надеть платье с цветочным принтом синего цвета, и зеленых листьев на черном фоне. Элегантный наряд подчеркнул стройную талию знаменитости.

В качестве обуви актриса выбрала черные босоножки на ремешках и на высоком каблуке. Свои светлые волосы Эмили Блант распустила и нанесла естественный макияж.

Эмили Блант прекрасна в любом наряде. Фото: Getty Images

40-летняя актриса похвасталась стройной фигурой. Фото: Getty Images

Актриса замужем за звездой ситкома "Офис", американским актером и режиссером Джоном Красински, с которым Блант встречалась полтора года до их свадьбы. Супруги воспитывают двух дочек — Хэйзел Грейс Красински (2014) и Вайолет Красински (2016). Известно, что в августе 2015 года звезда получила американское гражданство и сейчас проживает в Лос-Анджелесе.

Эмили Блант и Джон Красински в сентябре 2023 года в Нью-Йорке. Фото: Getty Images

Напомним, что Эмили Блант сыграла в "Оппенгеймере" жену главного героя, которого воплотил ирландец Киллиан Мерфи. На премьере фильма в Лондоне звезды собрались все вместе на красной дорожке.