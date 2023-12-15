Украинку на конкурсе красоты "Мисс Земля" пытаются "примирить" с россиянкой и беларуской (фото)

РФ пригласили даже после того, как она устроила экоцид на Каховском водохранилище в Украине

Следом за "Мисс Вселенная 2023", во Вьетнаме в эти дни проходит конкурс красоты "Мисс Земля 2023", в котором принимает участие 21-летняя представительница Украины из Закарпатья, Анастасия Фаер. Девушка избегает совместных фото с представительницами из стран-агрессорш России и Беларуси, а именно с россиянкой Дарьей Луконкиной и беларуской Кариной Киселевой. Несмотря на то, что Анастасия игнорирует всячески контакт с ними, организаторы шоу сознательно "мирят" три разных народа.

Дело в том, что на официальной странице конкурса "Мисс Земля" в Инстаграме портретные фото участниц из Украины, России и Беларуси разместили в последовательности одна за другой. Поверить в такое совпадение очень сложно.

И это еще не один неприятный для украинцев момент. Почему Россию вообще пригласили — остается загадкой. Ведь главная тема конкурса — экология, однако страну-агрессоршу, которая не только убивает мирное население независимой страны, но еще и устраивает экоцид, все же как-то додумались взять к участию. То, что случилось после подрыва плотины Каховской ГЭС российскими оккупантами летом, не забыто для многих людей.

В настоящее время во Вьетнаме проходит голосование на конкурсе красоты в купальниках. Участница из Украины Анастасия Фаер произвела впечатление, представившись в вечернем платье, участвуя в посадке деревьев, в марафоне и представив социальный проект, посвященный охране окружающей среды.

Представительница Украині на "Мисс Земля 2023" Анастасия Фаер

Напомним, что украинка Ангелина Усанова не попала в ТОП-20 финалисток конкурса "Мисс Вселенная 2023" и выбыла из борьбы за корону. Однажды на вечере поздравлений в Сальвадоре Ангелина оказалась за одним столом с участницей из России. По-видимому, организаторы того конкурса так же пытались создать видимость "дружбы" между участницами из стран, находящихся в состоянии войны.