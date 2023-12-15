Жаркие поцелуи и шумные компании: Селена Гомес показала, как проводит время с новым бойфрендом (фото)

Пара выглядит счастливой и влюбленной

Популярная американская певица и актриса Селена Гомес, которая недавно появилась в роскошном наряде на вечеринке собственного благотворительного фонда, показала, как проводит время с новым бойфрендом. Как оказалось, избранником 31-летней звезды стал 35-летний музыкальный продюсер Бенни Бланко.

В своем Instagram Селена Гомес опубликовала подборку фотографий из Нью-Йорка, где провела неделю вместе с друзьями и возлюбленным. Судя по кадрам знаменитость весело отдыхала и развлекалась.

Так, на одном из кадров Селена и ее бойфренд Бенни, которым они встречаются с лета этого года, запечатлены в кругу друзей, сидя за столом. Бланко тепло обнимает певицу, которая прижимается к нему и весело улыбается.

На еще одном черно-белом снимке Селена и Бенни запечатлены во время жаркого поцелуя. Пара выглядит счастливой и влюбленной.

"Нью-Йорк, мои любимые моменты с тобой на этой неделе", — подписала серию снимков певица.

На остальных фото Гомес также показала вечера с подругами, красивый вид из окна и как смотрела кино в постели.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Селена Гомес вернула в тренды нежный зимний маникюр на Рождество и Новый год. Такой маникюр может сделать себе каждая девушка.