Селена Гомес вернула в тренды нежный зимний маникюр на Рождество и Новый год (фото)

В сезон рождественских и новогодних корпоративов Селена Гомес вошла с нежно-белым дизайном ногтей

Американская певица и актриса Селена Гомес официально объявила, что белый маникюр возвращается в сезон корпоративных вечеринок и Нового года. Основательница всемирно известного бренда косметики Rare Beauty "одела" белые ногти на праздники, о чем свидетельствует последняя публикация знаменитого нейл-мастера Тома Бачика в Instagram.

Бачик, создатель модных впечатляющих дизайнов — таких, как "золотые глазированные" огненно-красные ногти Селены Гомес на церемонии MTV Video Music Awards 2023 и "смокинговые" ногти Дженнифер Лопес, 28 ноября поделился фотографией зимне-белого маникюра знаменитости. Как отмечает издание Glamour, это означает, что он создал образ сразу после Дня благодарения — официального начала праздничного сезона в США.

Этот маникюр далек от более экстравагантных стилей Селены, таких как винтажные цветочные или пастельные Skittles — стиль маникюра, в котором каждый ноготь накрашен разным лаком. Также он значительно более изящный, чем классический, но смелый клюквенно-красный, который она носила лишь на прошлой неделе — он просто белый как снег.

Бачик подписал пост с тегом selenagomez "Белоснежка". Также он добавил смайлы, снежинку и белое сердечко — Snow White ❄️🤍

Пожалуй, наступил сезон зимне-белого маникюра! Фото: instagram.com/tombachik

Бачик не поделился точными продуктами, которые он использовал для создания белого маникюра Селены Гомес. Вот несколько оттенков белого лака для ногтей, которые можно использовать:

Chanel Le Vernis от Insomniaque;

Dior Nail Polish Couture Color от Jasmin;

Nailberry от Flocon;

"1 Blanc" от Essie Nail Polish.

Белый маникюр действительно содержит тихий роскошный код. Если настоящий белый на ваш вкус все еще кажется слишком простым, попробуйте добавить к лаку хромированное или матовое покрытие.

Нейл-эксперты подчеркивают: правда заключается в том, что нет "правильного" или "неправильного" способа носить белое. Единственное, что действительно важно, это возвращение белого лака для ногтей! И за это мы благодарим Селену Гомес.

Ранее "Телеграф" опубликовал целую подборку идей для маникюра на Новый год 2024 в счастливых цветах Дракона. Смотрите дизайны в трендах сезона и вдохновляйтесь!