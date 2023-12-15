Палкі поцілунки і галасливі компанії: Селена Гомес показала, як проводить час з новим бойфрендом (фото)

Пара виглядає щасливою та закоханою

Популярна американська співачка та актриса Селена Гомес, яка нещодавно з’явилася у розкішному вбранні на вечірці власного благодійного фонду, показала, як проводить час із новим бойфрендом. Як виявилось, обранцем 31-річної зірки став 35-річний музичний продюсер Бенні Бланко.

У своєму Instagram Селена Гомес опублікувала добірку фотографій із Нью-Йорка, де провела тиждень разом із друзями та коханим. Судячи з кадрів, знаменитість весело відпочивала і розважалася.

Так, на одному з кадрів Селена та її бойфренд Бенні, яким вони зустрічаються з літа цього року, зняті в колі друзів, сидячи за столом. Бланко тепло обіймає співачку, яка притискається до нього та весело посміхається.

На ще одному чорно-білому знімку Селена та Бенні зображені під час палкого поцілунку. Пара виглядає щасливою та закоханою.

"Нью-Йорк, мої улюблені моменти з тобою цього тижня", — підписала серію знімків співачка.

На решті фото Гомес також показала вечори з подругами, гарний краєвид із вікна та як дивилася кіно у ліжку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Селена Гомес повернула у тренди ніжний зимовий манікюр на Різдво та Новий рік. Такий манікюр може зробити для себе кожна дівчина.