Вся у сріблі: Селена Гомес покрасувалася у розкішній сукні на благодійній вечірці (фото)

Зірка буквально сяяла в сріблястому вбранні, що переливається, на світському заході.

Відома актриса та співачка Селена Гомес, яка не раз ставала об’єктом цькування у соцмережах та отримувала багато хейту на свою адресу, схоже вирішила втерти носа заздрісникам. Зірка вийшла у світ у розкішній облягаючій сукні зі шлейфом.

Як виявилось, 4 жовтня Селена Гомес відвідала благодійну вечірку фонду Rare Impact Fund, який сама заснувала. Роботу цього фонду знаменитість направила на підтримку психічного здоров’я молоді.

Як відомо, Селена і сама має біполярний розлад і бореться за своє психічне здоров’я. Наразі вона влаштувала перший благодійний захід свого фонду.

У світ Селена Гомес вийшла в розкішній сріблястій сукні приталеного крою з об’ємною брошкою-квіткою на грудях. Цей наряд підкреслив жіночну фігуру та тендітні плечі співачки. Волосся дівчина випростала і розпустила, зараз вона носить стрижку-каре. Завершують образ масивні сережки у тон сукні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Селена Гомес відвідала футбольний матч у компанії одруженого Брукліна Бекхема. Для заходу зірка вибрала хижий образ.