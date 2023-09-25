Вибрала хижий образ: Селена Гомес відвідала футбольний матч у компанії одруженого Брукліна Бекхема (фото)
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Артистка насолоджувалася грою у компанії друзів
Поки одні знаменитості насолоджуються романтичними вечорами у місті кохання в Парижі, популярна співачка Селена Гомес разом зі своїми друзями показує й іншу сторону міста. У компанії Брукліна Бекхема та його дружини, моделі Ніколи Пельц, вони відвідали футбольний матч.
Тріо було помічено у натовпі на стадіоні "Парк де Пренс", коли вони дивилися, як місцева команда "Парі Сен-Жермен" розгромила "Олімпік Марсель". Варто зазначити, що навіть для цього спортивного заходу і Селена, і Нікола, і Бруклін причепурилися.
31-річна Гомес обрала для походу на матч досить хижий образ. Вона була одягнена в максісукню з леопардовим принтом і накинувши нагору чорну шкіряну куртку. А золоті сережки-кільця, сумочка через плече та волосся, зачесане назад у гладкий хвіст, додали завершальні штрихи до її образу.
Старший син Девіда та Вікторії Бекхем, 24-річний Бруклін був одягнений у білу футболку, яка демонструє його численні татуювання на руках, та чорні джинси. Також його образ доповнював чорний джемпер, недбало накинутий на плечі.
Нікола ж випромінювала елегантність, примірявши стильний чорний комбінезон з вирізами, доповнений шкіряною курткою в тон. 28-річна актриса також не випустила з уваги деталі, доповнивши образ масивними сережками та синьою хутряною сумкою.
Варто зазначити, що зараз Селена Гомес дещо пострункішала. За кілька місяців до виходу композиції мережа обговорювала форми знаменитості, що округлялися. Тоді актрису застали папараці на зйомках серіалу "Вбивства в одній будівлі".