Вибрала хижий образ: Селена Гомес відвідала футбольний матч у компанії одруженого Брукліна Бекхема (фото)

Артистка насолоджувалася грою у компанії друзів

Поки одні знаменитості насолоджуються романтичними вечорами у місті кохання в Парижі, популярна співачка Селена Гомес разом зі своїми друзями показує й іншу сторону міста. У компанії Брукліна Бекхема та його дружини, моделі Ніколи Пельц, вони відвідали футбольний матч.

Тріо було помічено у натовпі на стадіоні "Парк де Пренс", коли вони дивилися, як місцева команда "Парі Сен-Жермен" розгромила "Олімпік Марсель". Варто зазначити, що навіть для цього спортивного заходу і Селена, і Нікола, і Бруклін причепурилися.

31-річна Гомес обрала для походу на матч досить хижий образ. Вона була одягнена в максісукню з леопардовим принтом і накинувши нагору чорну шкіряну куртку. А золоті сережки-кільця, сумочка через плече та волосся, зачесане назад у гладкий хвіст, додали завершальні штрихи до її образу.

Старший син Девіда та Вікторії Бекхем, 24-річний Бруклін був одягнений у білу футболку, яка демонструє його численні татуювання на руках, та чорні джинси. Також його образ доповнював чорний джемпер, недбало накинутий на плечі.

Нікола ж випромінювала елегантність, примірявши стильний чорний комбінезон з вирізами, доповнений шкіряною курткою в тон. 28-річна актриса також не випустила з уваги деталі, доповнивши образ масивними сережками та синьою хутряною сумкою.

Співачка поклала довгі темні локони у акуратний хвіст Фото: Getty Images

Нікола наслідувала Гомес, і зробила таку ж зачіску — високий рівний хвіст Фото: Getty Images

Короткий комбінезон чудово підкреслив довгі ноги Миколи Фото: Getty Images

Таким фігурам можна лише позаздрити Фото: Getty Images

Бруклін Бекхем повністю віддався емоціям під час гри Фото: Getty Images

Протягом усієї гри друзі сміялися та балакали Фото: Getty Images

Селена Гомес, Нікола Пельц та Бруклін Бекхем залишилися задоволені грою Фото: Getty Images

Варто зазначити, що зараз Селена Гомес дещо пострункішала. За кілька місяців до виходу композиції мережа обговорювала форми знаменитості, що округлялися. Тоді актрису застали папараці на зйомках серіалу "Вбивства в одній будівлі".