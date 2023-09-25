Выбрала хищный образ: Селена Гомес посетила футбольный матч в компании женатого Бруклина Бекхэма (фото)

Артистка наслаждалась игрой в компании друзей

Пока одни знаменитости наслаждаются романтическими вечерами в городе любви Париже, популярная певица Селена Гомес вместе со своими друзьями показывает и другую сторону города. В компании Бруклина Бекхэма и его супруги, модели Николы Пельц, они посетили футбольный матч.

Трио было замечено в толпе на стадионе "Парк де Пренс", когда они смотрели, как местная команда "Пари Сен-Жермен" разгромила "Олимпик Марсель". Стоит отметить, что даже для этого спортивного мероприятия и Селена, и Никола, и Бруклин принарядились.

31-летняя Гомес выбрала для похода на матч достаточно хищный образ. Она была одета в облегающее макси-платье с леопардовым принтом и накинув наверх черную кожаную куртку. А золотые серьги-кольца, сумочка через плечо и волосы, зачесанные назад в гладкий хвост, добавили завершающие штрихи к ее образу.

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, 24-летний Бруклин был одет в белую футболку, демонстрирующей его многочисленные татуировки на руках, и черные джинсы. Также его образ дополнял черный джемпер, небрежно накинутый на плечи.

Никола же излучала элегантность, примерив стильный черный комбинезон с вырезами, дополненный кожаной курткой в ​​тон. 28-летняя актриса также не упустила из виду детали, дополнив образ массивными серьгами и синей меховой сумкой.

Певица уложила длинные темные локоны в аккуратный хвост Фото: Getty Images

Никола последовала примеру Гомес, и сделала такую же прическу - высокий ровный хвост Фото: Getty Images

Короткий комбинезон отлично подчеркнул длинные ноги Николы Фото: Getty Images

Таким фигурам можно только позавидовать Фото: Getty Images

Бруклин Бекхэм полностью отдался эмоциям во время игры Фото: Getty Images

На протяжении всей игры друзья смеялись и болтали Фото: Getty Images

Селена Гомес, Никола Пельц и Бруклин Бекхэм остались довольны игрой Фото: Getty Images

Стоит отметить, что сейчас Селена Гомес несколько постройнела. За несколько месяцев до выхода композиции сеть обсуждала округлившиеся формы знаменитости. Тогда актрису застали папарацци на съемках сериала "Убийства в одном здании".