Выбрала хищный образ: Селена Гомес посетила футбольный матч в компании женатого Бруклина Бекхэма (фото)
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Артистка наслаждалась игрой в компании друзей
Пока одни знаменитости наслаждаются романтическими вечерами в городе любви Париже, популярная певица Селена Гомес вместе со своими друзьями показывает и другую сторону города. В компании Бруклина Бекхэма и его супруги, модели Николы Пельц, они посетили футбольный матч.
Трио было замечено в толпе на стадионе "Парк де Пренс", когда они смотрели, как местная команда "Пари Сен-Жермен" разгромила "Олимпик Марсель". Стоит отметить, что даже для этого спортивного мероприятия и Селена, и Никола, и Бруклин принарядились.
31-летняя Гомес выбрала для похода на матч достаточно хищный образ. Она была одета в облегающее макси-платье с леопардовым принтом и накинув наверх черную кожаную куртку. А золотые серьги-кольца, сумочка через плечо и волосы, зачесанные назад в гладкий хвост, добавили завершающие штрихи к ее образу.
Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм, 24-летний Бруклин был одет в белую футболку, демонстрирующей его многочисленные татуировки на руках, и черные джинсы. Также его образ дополнял черный джемпер, небрежно накинутый на плечи.
Никола же излучала элегантность, примерив стильный черный комбинезон с вырезами, дополненный кожаной курткой в тон. 28-летняя актриса также не упустила из виду детали, дополнив образ массивными серьгами и синей меховой сумкой.
Стоит отметить, что сейчас Селена Гомес несколько постройнела. За несколько месяцев до выхода композиции сеть обсуждала округлившиеся формы знаменитости. Тогда актрису застали папарацци на съемках сериала "Убийства в одном здании".