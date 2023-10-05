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Вся в серебре: Селена Гомес покрасовалась в роскошном платье на благотворительной вечеринке (фото)

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публикации
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Автор
Селена Гомес сверкала серебром на вечеринке собственного благотворительного фонда Новость обновлена 05 октября 2023, 13:38
Селена Гомес сверкала серебром на вечеринке собственного благотворительного фонда. Фото Getty Images

Звезда буквально сияла в переливающемся серебристом наряде на светском мероприятии

Известная актриса и певица Селена Гомес, которая не раз ставала объектом травли в соцсетях и получала много хейта в свой адрес, похоже решила утереть нос завистникам. Звезда вышла в свет в роскошном облегающем платье со шлейфом.

Как оказалось, 4 октября Селена Гомес посетила благотворительную вечеринку фонда Rare Impact Fund, который сама обосновала. Работу этого фонда знаменитость направила на поддержку психического здоровья молодежи.

Селена Гомес в роскошном наряде

Как известно, Селена и сама имеет биполярное расстройство борется за свое психическое здоровье. Теперь она устроила первое благотворительное мероприятие своего фонда.

Селан Гомес в платье со шлейфом

В свет Селена Гомес вышла в роскошном серебристом платье приталенного кроя с объемной брошкой-цветком на груди. Этот наряде подчеркнул женственную фигуру и хрупкие плечи певицы. Волосы девушка выпрямила и распустила, сейчас она носит стрижку-каре. Завершают образ массивные серьги в тон платью.

Селена Гомес в серебристом образе

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Селена Гомес посетила футбольный матч в компании женатого Бруклина Бекхэма. Для мероприятия звезда выбрала хищный образ.

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#Селена Гомес #Благотворительная вечеринка