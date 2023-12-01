Селена Гомес повернула у тренди ніжний зимовий манікюр на Різдво та Новий рік (фото)

У сезон різдвяних та новорічних корпоративів Селена Гомес увійшла з ніжно-білим дизайном нігтів

Американська співачка та актриса Селена Гомес офіційно оголосила, що білий манікюр повертається у сезон корпоративних вечірок та Нового року. Засновниця всесвітньо відомого бренду косметики Rare Beauty "одягла" білі нігті на свята, про що свідчить остання публікація знаменитого нейл-майстра Тома Бачіка в Instagram.

Бачик, творець модних дивовижних дизайнів — таких, як "золоті глазуровані" вогненно-червоні нігті Селени Гомес на церемонії MTV Video Music Awards 2023 та "смокінгові" нігті Дженніфер Лопес, поділився 28 листопада фотографією зимово-білого манікюру знаменитості. Як зазначає видання Glamour, це означає, що він створив образ одразу після Дня подяки – офіційного початку святкового сезону у США.

Цей манікюр далекий від екстравагантних стилів Селени, таких як вінтажні квіткові або пастельні Skittles — стиль манікюру, в якому кожен ніготь нафарбований різним лаком. Також він значно витонченіший, ніж класичний, але сміливий журавлинно-червоний, який вона носила лише минулого тижня — він просто білий як сніг.

Бачик підписав пост з тегом selenagomez "Білосніжка". Також він додав смайли, сніжинку та біле серце — Snow White ❄️🤍

Мабуть, настав сезон зимово-білого манікюру! Фото: instagram.com/tombachik

Бачик не поділився точними продуктами, які використовував для створення білого манікюру Селени Гомес. Ось кілька відтінків білого лаку для нігтів, які можна використовувати:

Chanel Le Vernis від Insomniaque;

Dior Nail Polish Couture Color від Jasmin;

Nailberry від Flocon;

"1 Blanc" від Essie Nail Polish.

Білий манікюр справді містить тихий розкішний код. Якщо справжній білий на ваш смак все ще здається занадто простим, спробуйте додати хромоване або матове покриття до лаку.

Нейл-експерти наголошують: правда полягає в тому, що немає "правильного" чи "неправильного" способу носити біле. Єдине, що справді важливо, це повернення білого лаку для нігтів! І за це ми дякуємо Селені Гомес.

Раніше "Телеграф" опублікував цілу добірку ідей для манікюру на Новий рік 2024 року у щасливих кольорах Дракона. Дивіться дизайни у трендах сезону та надихайтеся!