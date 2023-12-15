Українку на конкурсі краси "Міс Земля" намагаються "примирити" з росіянкою та білорускою (фото)

РФ запросили навіть після того, як вона влаштувала екоцид на Каховському водосховищі в Україні

Слідом за "Міс Всесвіт 2023", у В’єтнамі у ці дні проходить конкурс краси "Міс Земля 2023", у якому бере участь 21-річна представниця України із Закарпаття, Анастасія Фаєр. Дівчина уникає спільних фото з представницями з країн-агресорок Росії та Білорусі, а саме з росіянкою Дарією Луконкіною та білорускою Кариною Кисельовою. Попри те, що Анастасія ігнорує всіляко контакти з ними, організатори шоу свідомо "мирять" три різні народи.

Річ у тім, що на офіційній сторінці конкурсу "Міс Земля" в Інстаграмі портретні фото учасниць з України, Росії та Білорусі розмістили у послідовності одна за одною. Повірити у такий збіг дуже складно.

І це ще не один неприємний для українців момент. Чому Росію взагалі запросили – залишається загадкою. Адже головна тема конкурсу — екологія, проте країну-агресорку, яка не лише вбиває мирне населення незалежної країни, а ще й влаштовує екоцид, якось додумалися взяти до участі. Те, що сталося після підриву греблі Каховської ГЕС російськими окупантами влітку, не забуто багатьма людьми.

Наразі у В’єтнамі відбувається голосування на конкурсі краси у купальниках. Учасниця з України Анастасія Фаєр справила враження, представившись у вечірній сукні, беручи участь у посадці дерев, у марафоні та представивши соціальний проєкт, присвячений охороні навколишнього середовища.

Представниця України на "Міс Земля 2023" Анастасія Фаєр

Нагадаємо, що українка Ангеліна Усанова не потрапила до ТОП-20 фіналісток конкурсу "Міс Всесвіт 2023" та вибула з боротьби за корону. Якось на вечорі привітань у Сальвадорі Ангеліна опинилася за одним столом з учасницею із Росії. Очевидно, організатори того конкурсу намагалися також створити видимість "дружби" між учасницями з країн, що перебувають у стані війни.