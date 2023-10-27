Вже є понад 65 видів рослин: як дно Каховського водосховища виглядає зараз і що буде далі (відео)

Вчені заявили, що найгірші прогнози щодо Каховського водосховища не справдилися

На місці Каховського водосховища не буде ані пустелі, ані заселення інвазійних видів рослин, як побоювалися екологи. Воно вже активно заростає вербовим лісом.

Відповідне відео у п’ятницю, 27 жовтня, оприлюднила Українська Природоохоронна Група. Там розповіли, що науковці продовжують моніторинг дна Каховського водосховища, який розпочали одразу після підриву дамби.

Дослідники зазначили, що на території осушеного водосховища відбувається формування аборигенної рослинності. Там вже зафіксовано понад 65 видів рослин.

Наразі науковці вивчають, як відновлюється і буде відновлюватися у майбутньому рослинність на цій території. Але, за їхніми словами, вже зараз можна констатувати, що тут не буде ані опустелювання, ані великого наступу агресивних інвазійних рослин.

"Ба більше, тут уже відновлюються біотопи Бернської конвенції, які охороняються", — повідомили природоохоронці.

На опублікованому відео показаний густий ліс з молодих пагонів верби, висотою вище людського зросту. Але, як зазначили дослідники, щільність заростання різна: на мулах ─ велика, а там, де черепашкові ліси, заростання йде повільніше.

Як відомо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого Каховське водосховище обміліло. Більша частина водоймища стала суходолом. Тоді експерти повідомляли, що через катастрофу понад 200 тисяч га водної території висохли.

Раніше "Телеграф" наводив думку експерта, який пояснив, чого чекати без Каховського водосховища, і як його руйнування у майбутньому вплине на сільське господарство у Криму, Херсонській та Запорізькій областях.