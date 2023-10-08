На пустелю не перетвориться: еколог розповів, як за рік виглядатиме Каховське водосховище

Величезна кількість молодих дерев уже почали рости на дні колишньої водойми.

Попри побоювання багатьох людей, катастрофа на Каховському водосховищі не призвела до утворення нової пустелі в Україні, а навпаки стрімко заростає молодими деревами.

Як розповів голова ГО "Українська природоохоронна група" Олександр Василюк у колонці для Української правди, раніше на місці водосховища знаходився Великий Луг, який востаннє згадується у записках репресованих українців у 1930-х роках.

За його словами, через три місяці після теракту помітно, що дно колишнього водосховища вкрите паростками верби та тополі, при цьому в деяких місцях ці зарості дуже щільні.

Він зазначив, що на початку липня мільярди зерен потрапили у воду в прибережних зонах і в міру відступу води осідали на відкритому дні, а лише за три місяці деякі паростки змогли піднятися до висоти людського росту.

При цьому він зазначив, що важко навіть уявити, наскільки щільним тут буде ліс через рік.

Василюк також додав, що якщо з молодим лісом нічого не станеться, то він може розростись на площі, яка дорівнює всім лісам у Херсонській та Запорізькій областях.

Як повідомлялося раніше, очікувалося, що через підрив Каховської ГЕС українці відчують не лише аграрну кризу, а й самі аграрії зіткнуться з низкою труднощів. Зокрема, доведеться змінювати систему зрошення та навіть згадати про лічильники на воду.